Nie żyje utytułowany piłkarz. Wziął udział w dwóch mundialach
Nie żyje Glen De Boeck, były piłkarz reprezentacji Belgii. Miał 54 lata.
- Glen De Boeck w barwach Anderlechtu rozegrał 281 meczów i zdobył trzy mistrzostwa Belgii
- W reprezentacji Belgii wystąpił 36 razy, grając na mundialach w 1998 i 2002 roku
- Po karierze piłkarskiej został trenerem
- Prowadził kluby w Belgii i Holandii
- Zmarł w wieku 54 lat po wylewie krwi do mózgu
De Boeck był wychowankiem FC Boom. Następnie grał w Mechelen i Anderlechcie. W barwach ekipy z Brukseli rozegrał 281 meczów, trzykrotnie sięgając po mistrzostwo kraju.
W reprezentacji Belgii środkowy obrońca rozegrał 36 meczów, debiutując w narodowych barwach w 1993 roku. Wziął udział w dwóch mundialach - w 1998 i 2002 roku.
W 2002 roku wystąpił w meczu towarzyskim Polska - Belgia w Szczecinie. Spotkanie zakończyło się wynikiem 1:1.
Po zakończeniu kariery zajął się trenerką. Prowadził kluby w Belgii i Holandii, po raz ostatni w 2023 roku - Kortrijk.
Zmarł w wyniku wylewu krwi do mózgu, do którego doszło w piątek 5 grudnia. Następnie znajdował się w śpiączce, ale jego życia nie udało się uratować. Miał 54 lata.