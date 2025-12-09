Nie żyje utytułowany piłkarz. Wziął udział w dwóch mundialach

Piłka nożna

Nie żyje Glen De Boeck, były piłkarz reprezentacji Belgii. Miał 54 lata.

Dwóch piłkarzy walczy o piłkę na boisku.
fot. AFP
Glen De Boeck, były reprezentant Belgii zmarł w wieku 54 lat.

  • Glen De Boeck w barwach Anderlechtu rozegrał 281 meczów i zdobył trzy mistrzostwa Belgii
  • W reprezentacji Belgii wystąpił 36 razy, grając na mundialach w 1998 i 2002 roku
  • Po karierze piłkarskiej został trenerem
  • Prowadził kluby w Belgii i Holandii
  • Zmarł w wieku 54 lat po wylewie krwi do mózgu

De Boeck był wychowankiem FC Boom. Następnie grał w Mechelen i Anderlechcie. W barwach ekipy z Brukseli rozegrał 281 meczów, trzykrotnie sięgając po mistrzostwo kraju.

 

W reprezentacji Belgii środkowy obrońca rozegrał 36 meczów, debiutując w narodowych barwach w 1993 roku. Wziął udział w dwóch mundialach - w 1998 i 2002 roku.

W 2002 roku wystąpił w meczu towarzyskim Polska - Belgia w Szczecinie. Spotkanie zakończyło się wynikiem 1:1.

 

Po zakończeniu kariery zajął się trenerką. Prowadził kluby w Belgii i Holandii, po raz ostatni w 2023 roku - Kortrijk.

 

Zmarł w wyniku wylewu krwi do mózgu, do którego doszło w piątek 5 grudnia. Następnie znajdował się w śpiączce, ale jego życia nie udało się uratować. Miał 54 lata.

BS, Polsat Sport
