Niestety. Reprezentacja Polski straciła szanse na awans

Zespół skipa Konrada Stycha nie odniósł jeszcze w Kelownie zwycięstwa. Debiutujący w olimpijskich kwalifikacjach Polacy przegrali kolejno z Koreą Południową 5:7, Filipinami 3:9, Japonią 7:10, USA 4:7 i właśnie Holandią 2:9.

Po pięciu seriach gier Polska zajmuje ostatnie, ósme miejsce w stawce i nie ma już szans na awans do igrzysk. Biało-czerwonych czekają jeszcze dwa spotkania - z Chinami i Nową Zelandią.

Trzy najlepsze zespoły po siedmiu meczach zagrają ze sobą o kwalifikację. Dwie najlepsze z nich uzyskają przepustkę do turnieju olimpijskiego.

Występ w Mediolanie i Cortinie d’Ampezzo mają już zapewniony męskie reprezentacje: Włoch, Wielkiej Brytanii, Kanady, Szwecji, Szwajcarii, Niemiec, Norwegii i Czech.

