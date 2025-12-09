Niestety. Reprezentacja Polski straciła szanse na awans

Zimowe

Reprezentacja Polski mężczyzn w curlingu po porażce z Holandią 2:9 straciła szanse na awans do przyszłorocznych igrzysk olimpijskich w Mediolanie i Cortinie d’Ampezzo. Biało-czerwoni w turnieju kwalifikacyjnym w kanadyjskiej Kelownie przegrali już pięć spotkań.

Drużyna curlingowa mężczyzn stoi na lodowisku, ubrana w białe stroje z czarnymi i czerwonymi akcentami, pozując do zdjęcia.
fot. Archiwum drużyny/PFKC
Polscy curlingiści przegrali z Holandią i odpadli z walki o igrzyska

Zespół skipa Konrada Stycha nie odniósł jeszcze w Kelownie zwycięstwa. Debiutujący w olimpijskich kwalifikacjach Polacy przegrali kolejno z Koreą Południową 5:7, Filipinami 3:9, Japonią 7:10, USA 4:7 i właśnie Holandią 2:9.

 

Po pięciu seriach gier Polska zajmuje ostatnie, ósme miejsce w stawce i nie ma już szans na awans do igrzysk. Biało-czerwonych czekają jeszcze dwa spotkania - z Chinami i Nową Zelandią.

 

Trzy najlepsze zespoły po siedmiu meczach zagrają ze sobą o kwalifikację. Dwie najlepsze z nich uzyskają przepustkę do turnieju olimpijskiego.

 

Występ w Mediolanie i Cortinie d’Ampezzo mają już zapewniony męskie reprezentacje: Włoch, Wielkiej Brytanii, Kanady, Szwecji, Szwajcarii, Niemiec, Norwegii i Czech.

BS, PAP
