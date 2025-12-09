Polscy tenisiści zagrają w Australian Open! Poznaliśmy nazwiska

Niedawno dobiegł końca tenisowy sezon 2025, a już niedługo czeka nas inauguracja zmagań w 2026 roku. Jak zawsze, w początkowych tygodniach rywalizacji tenisiści wystąpią w jednym z czterech największych turniejów - Australian Open.



Impreza wielkoszlemowa w Melbourne wystartuje już 12 stycznia i potrwa do 1 lutego. Teraz organizatorzy zawodów przedstawili listy startowe.

Wśród kobiet tytułu bronić będzie Amerykanka Madison Keys. To właśnie z nią przed rokiem w półfinale przegrała Iga Świątek.

Raszynianka jest jedną z trzech reprezentantek Polski, które wystąpią w Australii. Oprócz niej, udział w głównej drabince zapewniony mają Magda Linette i Magdalena Fręch.



W gronie mężczyzn, gdzie poprzednio najlepszy okazał się Włoch Jannik Sinner, zaprezentuje się dwóch Biało-Czerwonych. Mowa o mającym za sobą życiowy sezon Kamilu Majchrzaku, a także Hubercie Hurkaczu, który wróci do gry po długiej przerwie.