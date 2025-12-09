Polska duma kontra niemiecka precyzja. Lech Poznań rusza po zwycięstwo w Lidze Konferencji

Kolejorz nie przegrał pięciu ostatnich meczów



W końcówce rundy jesiennej piłkarze Lecha Poznań znajdują się w dobrej dyspozycji. Zespół nie przegrał żadnego z pięciu ostatnich starć o punkty. Dzięki temu awansował do ćwierćfinału Pucharu Polski oraz zgarnął cenne trzy punkty po zwycięstwie z Lausanne-Sport w Lidze Konferencji UEFA.

W Ekstraklasie też odrabia straty do czołówki i ponownie powinien liczyć się w walce o mistrzostwo kraju. To dobry prognostyk przed 11 grudnia, gdy Kolejorz przed własną publicznością podejmie FSV Mainz w europejskim pucharze.

Dwa oblicza Mainz w tym sezonie



Niemiecka drużyna z Moguncji w tym sezonie ma dwa zupełnie różne oblicza. W Lidze Konferencji UEFA wygrała trzy pierwsze mecze i od razu plasowała się w ścisłej czołówce. Choć w poprzedniej kolejce Mainz przegrało z Universitatea Craiova z Rumunii, to jednak utrzymuje wysokie piąte miejsce. Dla porównania Lech Poznań jest dopiero na 16. pozycji.

Zupełnie inaczej wygląda jednak Mainz na krajowym podwórku. Zespół ten nie wygrał żadnego z dziewięciu ostatnich meczów w Bundeslidze, zdobywając w tym czasie tylko dwa punkty. To sprawia, że zamyka ligową tabelę. Wydaje się, że dla Mainz priorytetem jest liga, dlatego na Lecha może wystawić rezerwowy skład.

Czy Kolejorz wykorzysta atut własnego boiska?



Piłkarze Lecha będą chcieli wykorzystać atut własnego boiska. U siebie wyglądają dobrze i mogą liczyć na żywiołowy doping kibiców. Odnieśli dwa zwycięstwa w Lidze Konferencji i celują w kolejne. Nie stoją na straconej pozycji w starciu z Mainz, które boryka się z wieloma problemami.

Czy polska duma okaże się silniejsza od niemieckiej precyzji? Kolejorz walczy nie tylko o punkty i awans do strefy pucharowej, ale też o punkty rankingowe dla Ekstraklasy i łatwiejszą drogę polskich zespołów w kolejnych edycjach europejskich pucharów.

Gdzie oglądać mecz Lech - Mainz?



Spotkanie Lech Poznań-FSV Mainz wzbudza wielkie emocje wśród polskich kibiców. Mecz transmitowany będzie na antenach sportowych Polsatu. Z tej okazji nadawca przygotował bogate studio eksperckie z analizą składów i boiskowych poczynań. Początek meczu już w czwartek 11 grudnia o godzinie 21:00. Kolejorz powalczy o kolejne zwycięstwo.

Transmisja meczu Lech Poznań - Mainz w czwartek od godz. 20:50 w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Premium 1 oraz Polsacie Box Go.

Przedmeczowe studio o wszystkich polskich drużynach rozpocznie się o 17:00 w Polsacie Sport Premium 1 oraz Polsacie Box Go. Od 18:00 będziemy również w Polsacie Sport 1.

Polsat Sport