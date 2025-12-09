Polska tenisistka kontynuuje grę! Wystąpiła we Francji

Julian CieślakTenis

Katarzyna Kawa wzięła udział w turnieju WTA 125 w Limoges. Polka pożegnała się ze zmaganiami jednak już na etapie pierwszej rundy. Lepsza od niej okazała się Niemka Anna-Lena Friedsam.

Tenisistka w białej koszulce i czerwonej spódniczce uderza piłkę rakietą podczas meczu.
fot. PAP
Katarzyna Kawa przegrała z Anną-Leną Friedsam

Mimo że grudzień to nie czas najważniejszych rozstrzygnięć tenisowych, niektóre zawodniczki kontynuują grę. Jedną z nich jest Katarzyna Kawa, która przystąpiła do turnieju rangi WTA 125 w Limoges.

 

Przeciwniczką 137. w rankingu Polki w pierwszej rundzie była 170. rakieta świata - Niemka Anna-Lena Friedsam. Początek starcia był wyrównany. Do stan u 3:2 dla rywalki obie panie trzymały własny serwis.

 

Taki stan rzeczy zmienił się właśnie w szóstym gemie. Wtedy inicjatywę przejęła Friedsam i przełamała Kawę. Niemka utrzymała prowadzenie, zwyciężając pierwszą partię 6:3.


W drugiej odsłonie pojedynku przewaga Friedsam była jeszcze większa. Ta najpierw zdobyła breaka na 2:1, a chwilę później dołożyła kolejnego (4:1). Ostatecznie Niemka triumfowała 6:2, meldując się w drugiej fazie francuskiej imprezy.

 

Katarzyna Kawa - Anna-Lena Friedsam 3:6, 2:6

