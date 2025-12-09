Polskie derby w Lidze Mistrzów siatkarzy. Te starcia pisały historię i elektryzowały kibiców

Polskie kluby od lat znajdują się w europejskiej czołówce, więc mecze między tymi drużynami w Lidze Mistrzów elektryzują sympatyków siatkówki na całym kontynencie. Nie inaczej będzie ze starciem w pierwszej kolejce grupy D, w którym Aluron CMC Warta Zawiercie zmierzy się w Sosnowcu z Asseco Resovią.

Zobacz także:

➤ Kiedy Aluron CMC Warta Zawiercie gra w Lidze Mistrzów siatkarzy? Terminarz, daty i godziny meczów

➤ Kiedy Asseco Resovia gra w Lidze Mistrzów siatkarzy? Rywale, terminarz, daty i godziny meczów

Jurajscy Rycerze grali już z ekipą z Rzeszowa w europejskich rozgrywkach, nie była to jednak Liga Mistrzów, tylko Puchar CEV. W sezonie 2023/24 zawiercianie przegrali na wyjeździe 0:3, w rewanżu wygrali 3:0, ale ulegli rywalom w "złotym secie" 11:15. Asseco Resovia poszła dalej i w tamtym sezonie triumfowała w CEV Cup.

Obie ekipy mają też na koncie polskie derby w CEV Champions League. Drużyna z Zawiercia mierzyła się z Grupą Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle (0:3, 3:2) w rundzie play-off sezonu 2022/23. W poprzedniej edycji Ligi Mistrzów Jurajscy Rycerze awansowali do turnieju finałowego w Łodzi, gdzie w półfinale pokonali JSW Jastrzębski Węgiel 3:2.

Resovia rywalizowała z Jastrzębskim Węglem (0:3, 1:3) w drugiej rundzie play-off sezonu 2013/14. Rok później zmierzyli się z PGE Skrą Bełchatów w półfinale turnieju Final Four rozgrywanego w Berlinie i wygrali 3:0.

Najważniejszym z polskich starć w historii Ligi Mistrzów był mecz Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle – Jastrzębski Węgiel. Był to finał sezonu 2022/23, który rozegrano w Turynie. Obie drużyny stworzyły kapitalne widowisko. Kędzierzynianie wygrali wówczas 3:2 (15:12 w tie-breaku) i po raz trzeci z rzędu wygrali najbardziej prestiżowe klubowe rozgrywki w Europie.

Mecze pomiędzy polskimi drużynami w Lidze Mistrzów siatkarzy:

Liga Mistrzów 2013/2014:

Jastrzębski Węgiel – Asseco Resovia 3:0 (25:22, 25:22, 25:23) /II runda play-off

Asseco Resovia – Jastrzębski Węgiel 1:3 (25:27, 25:23, 24:26, 24:26) /II runda play-off

Liga Mistrzów 2014/2015:

Asseco Resovia – PGE Skra Bełchatów 3:0 (25:23, 25:23, 25:23) /półfinał

Liga Mistrzów 2017/2018:

Jastrzębski Węgiel – ZAKSA Kędzierzyn-Koźle 1:3 (19:25, 19:25, 25:21, 33:35) /I runda play-off

ZAKSA Kędzierzyn-Koźle – Jastrzębski Węgiel 3:0 (25:21, 25:20, 25:12) /I runda play-off

Liga Mistrzów 2018/2019:

PGE Skra Bełchatów – Trefl Gdańsk 3:1 (21:25, 35:33, 25:19, 26:24) /faza grupowa

Trefl Gdańsk – PGE Skra Bełchatów 3:2 (25:22, 28:26, 21:25, 18:25, 16:14) /faza grupowa

Liga Mistrzów 2020/2021:

Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle – PGE Skra Bełchatów 3:0 (25:21, 25:19, 25:19) /faza grupowa

PGE Skra Bełchatów – Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle 2:3 (23:25, 25:21, 20:25, 25:19, 10:15) /faza grupowa

Liga Mistrzów 2021/2022:

Jastrzębski Węgiel – Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle 0:3 (20:25, 14:25, 19:25) /półfinał

Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle – Jastrzębski Węgiel 3:2 (25:15, 25:21, 24:26, 21:25, 15:11) /półfinał

Liga Mistrzów 2022/2023:

Aluron CMC Warta Zawiercie – Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle 0:3 (23:25, 19:25, 23:25) /runda play-off

Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle – Aluron CMC Warta Zawiercie 2:3 (28:26, 21:25, 25:23, 19:25, 11:15) /runda play-off

Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle – Jastrzębski Węgiel 3:2 (26:28, 25:22, 25:14, 28:30, 15:12) /finał

Liga Mistrzów 2024/2025:

JSW Jastrzębski Węgiel – Aluron CMC Warta Zawiercie 2:3 (25:19, 25:18, 20:25, 19:25, 20:22) /półfinał

Liga Mistrzów 2025/2026:

Aluron CMC Warta Zawiercie – Asseco Resovia Rzeszów /faza grupowa

Asseco Resovia – Aluron CMC Warta Zawiercie /faza grupowa.

Transmisja spotkania Aluron CMC Warta Zawiercie - Asseco Resovia Rzeszów w środę w Polsacie Sport 1 i online na Polsat Box Go. Początek o godzinie 17:45.