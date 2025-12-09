Polskie kluby w KMŚ siatkarzy. Czy pamiętasz największe sukcesy?
Aluron CMC Warta Zawiercie zagra w Klubowych Mistrzostwach Świata siatkarzy. Przedstawiciel PlusLigi wystąpi w tej imprezie po siedmiu latach przerwy. Jak drużyny z Polski radziły sobie w KMŚ? Jakie sukcesy odnosiły w przeszłości? Polskie kluby, które grały w KMŚ siatkarzy w galerii zdjęć.
Klubowe Mistrzostwa Świata siatkarzy po raz pierwszy odbyły się w 1989 roku, ale po rozegraniu czterech edycji imprezę zawieszono. Wznowiono ją dopiero w 2009 roku i wówczas po raz pierwszy w tym turnieju wystąpiła drużyna z Polski.
Polskie kluby zagrały w sześciu edycjach KMŚ i wywalczyły łącznie cztery medale. W latach 2017 i 2018 turnieje były rozgrywane w Polsce i wówczas wystąpiły w nich po dwa kluby z PlusLigi.
Później polskie kluby uzyskiwały prawo do gry w Klubowych Mistrzostwach Świata (ZAKSA Kędzierzyn-Koźle - trzykrotny triumfator Ligi Mistrzów, Jastrzębski Węgiel - dwukrotny finalista Ligi Mistrzów), ale rezygnowały ze startu ze względu na zbyt napięty terminarz.
W 2025 roku przedstawiciel Polski po siedmiu latach znów wystąpi w tej imprezie - Aluron CMC Warta Zawiercie uzyskała prawo gry jako druga drużyna Ligi Mistrzów poprzedniego sezonu. KMŚ 2025 zostaną rozegrane w dniach 16–21 grudnia 2025 w brazylijskim mieście Belem i zagra w nich osiem drużyn.
Które polskie drużyny występowały w Klubowych Mistrzostwach Świata siatkarzy? Jakie osiągały sukcesy? Zobacz w galerii zdjęć:
