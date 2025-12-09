Powiedzieli to jasno ws. igrzysk. Zrobią wszystko, by do tego nie dopuścić

Przyszłoroczne igrzyska zimowe odbędą się w dniach 6-22 lutego w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo.

MKOl przekazał, że jego nowa jednostka (Joint Integrity Unit), utworzona wspólnie z organizatorami w celu zapewnienia współpracy i szybkiej wymiany informacji między organami dyscyplinarnymi w sporcie a włoskimi organami ścigania, będzie działać od 30 stycznia do 24 lutego.

- Naruszenia integralności mogą przybierać różne formy, od manipulacji zawodami, przez przekupstwo, po nieetyczne zachowanie akredytowanych osób – przekazał w oświadczeniu Giuseppe Deleonardis, główny specjalista ds. etyki i zgodności MKOl.

- W przypadku zaangażowania czynników przestępczych będziemy współpracować z włoskimi władzami, policją i wymiarem sprawiedliwości, aby wymieniać się wszelkimi istotnymi informacjami - dodał.

Jednym z kluczowych zadań JIU będzie zapobieganie ustawianiu wyników meczów i zawodów. System wywiadu bukmacherskiego już funkcjonuje, aby śledzić nieregularne schematy zakładów oraz inne podejrzane działania związane z igrzyskami.

MKOl powoływał podobne jednostki na każde igrzyskach od letnich w Londynie w 2012 roku.