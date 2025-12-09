Aleksander Śliwka wrócił po długiej przerwie! Siatkarz reprezentacji Polski zagrał w Lublinie

Aleksander Śliwka doznał poważnej kontuzji w połowie lipca, podczas przygotowań do startu w turnieju Ligi Narodów. Długo wracał do gry, a w ostatnim czasie potwierdzono, że będzie reprezentował barwy Halkbanku Ankara.

W barwach nowego klubu zadebiutował w meczu Ligi Mistrzów w Lublinie z Bogdanką LUK. Nie była to dla jego drużyny udana wyprawa, mistrzowie Polski gładko wygrali 3:0. Powrót Śliwki był jednak wydarzeniem - przyjmujący pojawił się na boisku w drugiej partii, przy stanie 22:13 dla gospodarzy i pozostał w grze do końca seta.

– Nie spodziewałem się, że to będzie tak wcześnie. Na razie mogę pomóc drużynie w takim wymiarze, wejść do drugiej linii, pomóc w przyjęciu, w organizacji gry. Mam nadzieję, że w kolejnych meczach również będę mógł pomóc i nasza drużyna osiągnie lepsze wyniki – przyznał Śliwka.

– To dla mnie wzruszający moment. Kontuzja była ciężka i długo walczyłem by przeżyć ten moment. Polscy kibice skandowali moje imię, co mnie wzruszyło – dodał.