Poznaliśmy pierwsze półfinalistki MŚ piłkarek ręcznych

Piłka ręczna

Piłkarki ręczne Niemiec i Norwegii awansowały do półfinału mistrzostw świata, które odbywają się w Holandii i Niemczech. Współgospodynie pokonały Brazylijki 30:23, a mistrzynie olimpijskie z Paryża wygrały z Czarnogórą 32:23.

Piłkarka ręczna w białej koszulce i niebieskich spodenkach rzuca piłkę do bramki, po jej lewej stronie widać inne zawodniczki.
fot. PAP

Obie ekipy swoje kolejne rywalki poznają w środę. Niemki zagrają z broniącymi tytułu Francuzkami lub Dunkami, a Norwegia zmierzy się z Holandią lub Węgrami.

 

Do mistrzostw przystąpiły 32 drużyny podzielone na osiem grup. Do rundy zasadniczej awansowały po trzy zespoły z każdej. W ćwierćfinałach występują dwie najlepsze drużyny z każdej z czterech grup drugiej fazy.

 

Polki w swojej grupie zasadniczej zajęły trzecie miejsce i zostały sklasyfikowane na 11. pozycji.

 

Finał i mecz o trzecie miejsce zaplanowano na 14 grudnia w Rotterdamie.

 

Wyniki i program ćwierćfinałów:

 

wtorek (Dortmund)


Niemcy - Brazylia 30:23 (17:11)
Norwegia - Czarnogóra 32:23 (19:11)

 

środa (Rotterdam)


Holandia - Węgry (godz. 18.00)
Dania - Francja (21.00)

Przejdź na Polsatsport.pl
INNEPIŁKA RĘCZNA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Gudz: Wiarę w zwycięstwo straciliśmy chyba już w szatni

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 