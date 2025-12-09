Poznaliśmy pierwsze półfinalistki MŚ piłkarek ręcznych

Obie ekipy swoje kolejne rywalki poznają w środę. Niemki zagrają z broniącymi tytułu Francuzkami lub Dunkami, a Norwegia zmierzy się z Holandią lub Węgrami.

Do mistrzostw przystąpiły 32 drużyny podzielone na osiem grup. Do rundy zasadniczej awansowały po trzy zespoły z każdej. W ćwierćfinałach występują dwie najlepsze drużyny z każdej z czterech grup drugiej fazy.

Polki w swojej grupie zasadniczej zajęły trzecie miejsce i zostały sklasyfikowane na 11. pozycji.

Finał i mecz o trzecie miejsce zaplanowano na 14 grudnia w Rotterdamie.

Wyniki i program ćwierćfinałów:

wtorek (Dortmund)



Niemcy - Brazylia 30:23 (17:11)

Norwegia - Czarnogóra 32:23 (19:11)

środa (Rotterdam)



Holandia - Węgry (godz. 18.00)

Dania - Francja (21.00)