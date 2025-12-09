Poznaliśmy pierwsze półfinalistki MŚ piłkarek ręcznych
Piłkarki ręczne Niemiec i Norwegii awansowały do półfinału mistrzostw świata, które odbywają się w Holandii i Niemczech. Współgospodynie pokonały Brazylijki 30:23, a mistrzynie olimpijskie z Paryża wygrały z Czarnogórą 32:23.
Obie ekipy swoje kolejne rywalki poznają w środę. Niemki zagrają z broniącymi tytułu Francuzkami lub Dunkami, a Norwegia zmierzy się z Holandią lub Węgrami.
Do mistrzostw przystąpiły 32 drużyny podzielone na osiem grup. Do rundy zasadniczej awansowały po trzy zespoły z każdej. W ćwierćfinałach występują dwie najlepsze drużyny z każdej z czterech grup drugiej fazy.
Polki w swojej grupie zasadniczej zajęły trzecie miejsce i zostały sklasyfikowane na 11. pozycji.
Finał i mecz o trzecie miejsce zaplanowano na 14 grudnia w Rotterdamie.
Wyniki i program ćwierćfinałów:
wtorek (Dortmund)
Niemcy - Brazylia 30:23 (17:11)
Norwegia - Czarnogóra 32:23 (19:11)
środa (Rotterdam)
Holandia - Węgry (godz. 18.00)
Dania - Francja (21.00)