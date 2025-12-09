Puchar CEV: MAV Foxconn Szekesfehervar - JSW Jastrzębski Węgiel. Transmisja TV i stream online

JSW Jastrzębski Węgiel przystępuje do zmagań w europejskich pucharach. Tym razem polski zespół nie wystąpi w Lidze Mistrzów, a w drugich co do ważności rozgrywkach - Pucharze CEV.

Podopieczni Andrzeja Kowala rywalizację rozpoczynają od drugiej rundy, czyli 1/16 finału. Ich przeciwnikiem jest drużyna MAV Foxconn Szekesfehervar, która w środę będzie gospodarzem pierwszego starcia.



Węgierski zespół ma już za sobą jeden dwumecz w Pucharze CEV. W premierowej fazie odrobił stratę z niemieckim Giesen. W pierwszym meczu Szekesfehervar przegrał 2:3, natomiast w drugim triumfował 3:1, dzięki czemu awansował dalej.



MAV Foxconn to jedna z najlepszych ekip w swoim kraju. Na ten moment po sześciu potyczkach ma na swoim koncie 18 punktów i komplet zwycięstw bez straty chociażby seta. W tabeli zajmuje jednak trzecie miejsce, bowiem znajdujące się wyżej Fino Kaposvar SE i Vegyesz rozegrały dotąd więcej spotkań.



Jastrzębski z kolei w PlusLidze obecnie sklasyfikowany jest poza strefą dającą play-offy (TOP 8). "Pomarańczowi" okupują dziewiątą lokatę z dorobkiem 15 "oczek". Tyle samo ma ósmy Energa Trefl Gdańsk.



Dla Jastrzębskiego Węgla i MAV Foxconn Szekesfehervar to pierwszy bezpośredni mecz w historii.

Transmisja spotkania MAV Foxconn Szekesfehervar - JSW Jastrzębski Węgiel w środę w Polsacie Sport 2 i online na Polsat Box Go. Początek o godzinie 17:45.