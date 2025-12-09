Raków podjął ostateczną decyzję ws. Papszuna. Prezes potwierdził

Marek Papszun zaskoczył wszystkich na konferencji prasowej przed meczem z Rapidem Wiedeń. - Legia chce mnie jako trenera, a ja chcę być trenerem Legii - powiedział wówczas.

Od tamtej pory, poza drobną wpadką z Piastem Gliwice, Raków spisuje się doskonale. Inaczej wygląda sytuacja Legii, która od dłuższego czasu jest pogrążona w kryzysie i poza tym, że odpadła z Pucharu Polski, to znajduje się w strefie spadkowej ekstraklasy.

Szkoleniowiec od dłuższego czasu podtrzymuje jednak, że chce opuścić Raków. Po niedzielnym zwycięstwie z GKS-em Katowice udzielił kontrowersyjnego wywiadu i zapowiedział, że następnego dnia wygłosi publiczne oświadczenie. Ale do tego nie doszło. Prezes Rakowa Piotr Obidziński jest jednak przekonany, że do końca roku Papszun pozostanie na stanowisku.

- Marek Papszun poprowadzi Raków Częstochowa w trzech ostatnich meczach w tym roku - przyznał w rozmowie na kanale Ekstraklasa TV. Wspomniał również o Łukaszu Tomczyku, czyli potencjalnym następcy dotychczasowego trenera. - Myślę, że takich rzeczy przed ogłoszeniem i zamknięciem tematu nie należy komentować w żaden sposób. Jestem bardzo dobrze nastawiony, ale przed końcem negocjacji nie należy nic ogłaszać ani potwierdzać - wyjaśnił.

Raków do końca roku czekają jeszcze trzy starcia. Najpierw w czwartek zmierzy się ze Zrinjskim Mostar w Lidze Konferencji. Następnie podejmie w niedzielę Zagłębie Lubin, a na zakończenie zagra na wyjeździe z cypryjską Omonią, kończąc zmagania w fazie ligowej LK.

Transmisja meczu Raków - Zrinjski w czwartek od godz. 20:50 w Polsacie Sport 2, Polsacie Sport Premium 2 oraz Polsacie Box Go.





Przedmeczowe studio o wszystkich polskich drużynach rozpocznie się o 17:00 w Polsacie Sport Premium 1 oraz Polsacie Box Go. Od 18:00 będziemy też w Polsacie Sport 1.