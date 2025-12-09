Rocky vs Babilon o Puchar Dariusza „Tigera” Michalczewskiego

W walce wieczoru kibice zobaczą Nikodema Jeżewskiego (24-2-1), jednego z czołowych polskich zawodników w kategorii bridger. Po latach ciężkiej pracy na własne nazwisko Jeżewski staje do boju o prestiżowy pas WBC International. Jego rywal, Marco Calic (16-2) z Chorwacji, to twardy, doświadczony pięściarz, sprawdzony na międzynarodowych ringach. Zwycięzca tego pojedynku realnie wchodzi do gry o najwyższe cele w rankingach WBC – to walka, która może zmienić układ sił w światowym boksie w tej kategorii.



PIERWSZY W POLSCE TURNIEJ GRUP PROMOTORSKICH – ROCKY vs BABILON



Sercem gali w Sopocie będzie pierwszy w Polsce turniej między grupami promotorskimi – ROCKY vs BABILON, którego stawką jest Puchar Dariusza „Tigera” Michalczewskiego.

W bezpośrednich starciach zmierzą się:

Kajetan Kalinowski (10-1) vs Paweł Stępień (20-1-2) – waga półciężka, 10 x 3 min, walka o pasy WBC Francophone oraz WBC Baltic.



Z jednej strony młody, głodny sukcesów Kalinowski z Rocky Boxing Promotion, z drugiej – niezwykle doświadczony Stępień reprezentujący Babilon Promotion.

Kacper Meyna (15-1) vs Maciej Smokowski (7-0) – waga ciężka, 10 x 3 min, pojedynek o Mistrzostwo Polski wagi ciężkiej oraz pas WBC Baltic.



Niepokonany Smokowski kontra aktualny mistrz Polski Meyna – to starcie zapowiada się niezwykle ciekawie i może mocno namieszać w krajowej hierarchii wagi ciężkiej.

Max Mishenko (10-3-1) vs Rafał Dudek (3-2-1) – waga półciężka, limit 78 kg, 8 x 3 min.



Dynamiczne, „telewizyjne” zestawienie stylów – agresywny Mishenko z grupy Rocky kontra twardy, nieustępliwy Dudek z grupy Babilon.

Vitali Burlak (1-0) vs Jacek Gałązka (3-1) – waga ciężka, 6 x 3 min.



Pojedynek młodej, mocno bijącej nadziei Rocky Boxing Promotion z już sprawdzonym na zawodowym ringu reprezentantem Babilon Promotion.

Turniej niesie prostą i bardzo czytelną historię dla widza: Team Rocky kontra Team Babilon – sportowa wojna dwóch czołowych polskich promotorów, zwieńczona wręczeniem Pucharu Dariusza „Tigera” Michalczewskiego najlepszej drużynie wieczoru.



MOCNA KARTA I FORMAT SKROJONY POD TELEWIZJĘ



Kartę MIRRA ROCKY BOXING NIGHT dopełniają m.in. występy takich zawodników jak Dominik Harwankowski oraz Łukasz Puczyński, co gwarantuje mocne otwarcie gali i wysoki poziom sportowy od pierwszego gongu.

- Gala została zaplanowana z myślą o widzu telewizyjnym: wyraziste zestawienia, jasna stawka każdej z głównych walk, szybkie przejścia między pojedynkami i oprawa, która w świątecznym klimacie „Christmas Edition” idealnie wpisze się w ramówkę Polsat Sport Fight i Super Polsat - podkreśla Sebastian Myszke, właściciel firmy Mirra Stal, partner tytularny gali.

Gdzie obejrzeć galę Rocky Boxing Night w Sopocie? O której godzinie?

Gala Rocky Boxing Night odbędzie się w sobotę 13 grudnia w Sopocie. Transmisja wydarzenia w Polsacie Sport Fight oraz na platformie Polsat Box Go od godziny 19:00. Od 20:00 będziemy także w Super Polsacie.

Informacja prasowa