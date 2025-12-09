Rosjanka przestała grać dla swojego kraju. Teraz komentuje

Julian CieślakTenis

W ostatnich tygodniach Kamilla Rachimowa otrzymała obywatelstwo Uzbekistanu i tym samym to dla tego kraju występuje teraz w rozgrywkach tenisowych. Sama zainteresowana zabrała głos w sprawie swojej decyzji.

Tenisistka w białej koszulce i granatowej spódniczce uderza piłkę rakietą podczas meczu.
fot. PAP
Kamilla Rachimowa

Od czasu agresji zbrojnej Rosji na Ukrainę sportowcy z pierwszego państwa nie zawsze mogą rywalizować na pełnoprawnych zasadach. Z tych względów wielu z nich decyduje się na zmianę obywatelstwa.


W ostatnim czasie na taki krok zdecydowała się między innymi Anastazja Potapowa i Kamilla Rachimowa. Pierwsza z nich występować będzie pod flagą Austrii, druga - Uzbekistanu.

 

Rachimowa zabrała również głos w sprawie swojej decyzji.


"Po wielu przemyśleniach i dyskusjach z moim zespołem i rodziną, zdecydowałam się zmienić swoje obywatelstwo sportowe. To nie była łatwa decyzja, ale wierzę, że jest to właściwy krok dla mojej przyszłości w tenisie - zarówno zawodowo, jak i osobiście" - napisała w swoich mediach społecznościowych.


24-latka zaznaczyła, że zmiana barw wiąże się z aspektami sportowymi. Jak przyznała, "ruch ten nie wymaże jej rosyjskich korzeni", a zdecydowała się na niego, by móc zagrać na igrzyskach olimpijskich.

 

"Moja decyzja opiera się na moich ambicjach, celach zawodowych i tym, co moim zdaniem da mi najlepszą szansę na rozwój jako sportowiec. Chcę podkreślić, że ta zmiana nie wymazuje moich korzeni ani szacunku dla Rosji i federacji. Noszę swoją przeszłość z wdzięcznością. Ale teraz patrzę w przyszłość - na nowe możliwości, nowe wyzwania i nowe cele - wyjaśniła tenisistka.

INNETENIS
