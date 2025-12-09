Szykuje się wielki powrót Mourinho do Realu? Portugalczyk zabrał głos!

Mourinho pracował w Realu w latach 2010-2013 i był to owocny okres dla klubu. Sięgnął wówczas po mistrzostwo Hiszpanii, Puchar Króla i Superpuchar Króla. Do pełni szczęścia zabrakło triumfu w Lidze Mistrzów, ale docierał aż trzykrotnie do półfinału, podczas gdy wcześniej "Królewscy" pod wodzą innych trenerów przez wiele sezonów nie umieli przebrnąć nawet przez 1/8 finału, co nazywano już klątwą.

Od tamtej pory "The Special One" prowadził Chelsea, z którą zdobył Premier League i Puchar Ligi Angielskiej, następnie objął Manchester United, z którym również zwyciężył Puchar Ligi Angielskiej, a także Ligę Europy i Tarczę Wspólnoty. W 2019 roku wrócił do Londynu, aby przejąć stery w Tottenhamie. Po kilku latach pracy na Wyspach Brytyjskich, został zatrudniony w AS Roma. Wygrał z nią Ligę Konferencji, stając się tym samym jedynym menedżerem na świecie, który ma w posiadaniu wszystkie najważniejsze trofea europejskie.

Jego kolejnym pracodawcą było Fenerbahce, gdzie spędził rok. Po ponad 20 latach przerwy wrócił do Portugalii, aby związać się z Benfiką. Teraz 62-latek znowu jest łączony z pracą w Realu, gdzie trenerem jest Xabi Alonso. Pozycja Hiszpana nie jest jednak pewna, bo zespół pod jego wodzą przegrał ostatnio sensacyjnie u siebie z Celtą Vigo i traci już cztery punkty do prowadzącej Barcelony.

Mourinho zdementował jednak doniesienia medialne, sugerujące, że miałby ponownie objąć Real.

"Sprawa jest zamknięta. To wy, dziennikarze ją otworzyliście. Nic w tej kwestii się nie dzieje" - skwitował.

Portugalczyk, który wygrał Ligę Mistrzów z FC Porto oraz Interem Mediolan, a w międzyczasie sięgnął po dwa triumfy w Premier League z Chelsea, szykuje się obecnie do środowego meczu Benfiki z Napoli w Lidze Mistrzów.

Polsat Sport