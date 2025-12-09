Tam zagra Mohamed Salah? Legenda może odejść z Liverpoolu!

Jak podała francuska agencja AFP, powołując się na anonimowe źródła w PIF, zainteresowane Salahem są nie tylko kluby należące do tego funduszu, który posiada 75 proc. udziałów w Al-Hilal, Al-Nassr, Al-Ahli i Al-Ittihad, ale także kilka innych.

„Uważnie monitorujemy sytuację Salaha. Uważamy, że istnieje możliwość transferu, wypożyczenia lub kupna, ale nie ma jeszcze negocjacji ani bezpośrednich rozmów z klubem” – zacytowała swoje źródło AFP.

Salah nie znalazł się w kadrze Liverpoolu na wtorkowy mecz 6. kolejki piłkarskiej Ligi Mistrzów z Interem Mediolan. Klub nie wyjaśnił powodów jego nieobecności, ale prawdopodobnie ma ona związek z krytycznymi wypowiedziami 33-letniego napastnika.

Po sobotnim meczu angielskiej Premier League z Leeds United (3:3), który Salah oglądał z ławki rezerwowych, dwukrotny mistrz Anglii i triumfator Ligi Mistrzów zarzucił klubowi obarczanie go całą odpowiedzialnością za słabsze wyniki drużyny i wyraził niezadowolenie z faktu, że nie ma go w podstawowym składzie.

- Jestem bardzo, bardzo rozczarowany. Zrobiłem dla tego klubu tak wiele, a teraz wygląda na to, że ktoś chce przerzucić na mnie całą winę. Latem wiele mi obiecywano i... nic - powiedział.

Egipcjanina zabrakło na liście 19 piłkarzy powołanych na mecz z Interem Mediolan. Nie pojawiło się też żadne wyjaśnienie. We wtorek Salah opublikował na profilu społecznościowym zdjęcie, na którym widać go, jak samotnie ćwiczy w klubowej siłowni.

W przyszłym tygodniu Salah opuści Anglię, aby dołączyć do swojej drużyny narodowej i wziąć udział w rozpoczynającym się 21 grudnia Pucharze Narodów Afryki. Media spekulują, że może chcieć skorzystać ze styczniowego okienka transferowego i nie wrócić już do klubu z Anfield, do którego trafił z Romy w 2017 roku.

Liga saudyjska to od kilku lat atrakcyjny kierunek dla gwiazd futbolu. Od 2023 roku w Al-Nassr gra słynny Portugalczyk Cristiano Ronaldo.

BS, PAP