Trwa zwycięska seria siatkarek UNI Opole! Kolejne trzy punkty na koncie

Opolanki wywiązały się z roli faworytek i wygrały w trzech setach. Ambitnie grające rywalki fragmentami były w stanie nawiązać wyrównaną walkę, ale w końcówkach pewnie wygrywała ekipa UNI. Tak było w pierwszym secie. Przyjezdne dotrzymywały kroku rywalkom (14:13), później dość szybko opolanki odskoczyły przeciwniczkom (20:14), ale zryw wrocławianek pozwolił im złapać kontakt (21:20). Drużyna z Opola dowiozła jednak przewagę, a Katarzyna Zaroślińska-Król zamknęła seta skutecznym atakiem (25:22).





W drugim secie podobnie - przewagę miało UNI Opole, ale przyjezdne odrabiały straty (10:10, 15:15). Tym razem były w kontakcie do stanu 19:18. Później w polu serwisowym pojawiła się Uxue Guereca i serwowała do końca tej odsłony. Posłała dwa asy, dwa oczka gospodynie dołożyły atakiem, jedno blokiem, a w ostatniej akcji błąd popełniły przeciwniczki (25:18).

Siatkarki UNI w kolejnym secie również miały inicjatywę i utrzymywały punktowy dystans (10:6, 18:14). Wrocławianki zerwały się do walki, a gdy asa posłała Emilia Kaczmarzyk, różnica stopniała do jednego punktu (20:19). Końcówka znów jednak dla opolanek, dla których dwa ostatnie punkty zdobyła skutecznymi atakami Uxue Guereca (25:20).

Najwięcej punktów: Uxue Guereca (15), Natalia Kecher (13), Hanna Hellvig (11) – UNI; Aimee Lemire (11) – Volley. Siatkarki UNI były skuteczniejsze w ataku (44%-31%), lepiej punktowały zagrywką (9–5) i blokiem (9–7). MVP: Klaudia Łyduch.

UNI Opole – #VolleyWrocław 3:0 (25:22, 25:18, 25:20)

UNI: Margaret Speaks, Uxue Guereca, Natalia Kecher, Katarzyna Zaroślińska-Król, Hanna Hellvig, Katarzyna Połeć – Klaudia Łyduch (libero). Trener: Bartłomiej Dąbrowski.

Volley: Diana Frankevych, Natalia Dróżdż, Sara Wąsiakowska, Aimee Lemire, Emilia Kaczmarzyk, Martyna Łazowska – Martyna Wysoczańska (libero) oraz Barbara Dapić, Alika Lutsenko, Martyna Grysak. Trener: Wojciech Kurczyński.

