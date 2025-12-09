Wielki sukces Legii Warszawa. Czekali na to długo!

Legia przystąpiła do tego spotkaniach w dobrych nastrojach. Nie dość, że wygrała dwa ostatnie mecze ligowe - z Lechem (5:1) oraz Śląskiem (1:0), to przed dwoma tygodniami pokonała PAOK w pierwszym starciu 2:1. Dublet dla warszawskiego zespołu zanotował młodzieżowy reprezentant Słowacji Samuel Kovacik. Honorowego gola dla gości strzelił za to Evagjelos Gjoka, który ustalił wynik w 79. minucie.

ZOBACZ TAKŻE: Iwanow: Jedni zdyszani, inni uśmiechnięci. Polski grudzień w Conference League

Legia zaczęła ten mecz w mocnym składzie, od początku na murawie mogliśmy zobaczyć m.in. Jana Leszczyńskiego czy Pascala Moziego, który ma już za sobą nawet debiut w pierwszym zespole. Jeśli chodzi o PAOK, to w pierwszym składzie wybiegł Maksymilian Sznaucner, czyli syn Mirosława Sznaucnera, byłego reprezentanta Polski.

W pierwszej połowie lepiej spisywał się zespół z Warszawy. Nie potrafił jednak udowodnić przewagi.

Na początku drugiej odsłony to gospodarze trafili do siatki. Konkretnie zrobił to Paschalis Stylos i tym samym w dwumeczu był remis. W 71. minucie na boisku pojawił się zaledwie 16-letni Szymon Piasta, który potrzebował czterech minut, by doprowadzić do wyrównania.

Mogło się wydawać, że goście będą chcieli bronić korzystnego wyniku. Ale nic z tych rzeczy, zwłaszcza że w 82. minucie drugą żółtą i w konsekwencji czerwoną kartkę otrzymał prawy obrońca Pavlos Tsiotas. Kilkadziesiąt sekund później goście wykorzystali grę w przewadze, a na prowadzenie wyprowadził ich absolutny bohater tego dwumeczu, czyli Samuel Kovacik. Ostatecznie mecz zakończył się wynikiem 2:1, dzięki czemu Legia awansowała do 1/16 finału młodzieżowej Ligi Mistrzów. W tej fazie zagrają już nie tylko zespoły ze ścieżki mistrzowskiej, ale także z ligowej.

PAOK - Legia Warszawa 1:2 (0:0)

Bramka: Paschalis Stylos (51') - Szymon Piasta (75'), Samuel Kovacik (83')

PAOK: Mpeleris - Tsiotas, Bataoulas, Kosidis, Polykratis - Gjoka, Sznaucner (72' Papadopoulos), Balde (85' Avrampos) - Tsifoutis (63' Berdos), Stylos (72' Krommydas), Dunga (72' Toursounidis)

Legia Warszawa: Bienduga - Kosiorek, Leszczyński, Lauryn - Chojecki (74' Foks), Mozie, Ruszkiewicz, Mikanowicz (90' Christopoulos) - Saletra (71' Piasta), Mizera, Kovacik

Żółte kartki: Gjoka, Balde, Tsiotas, Kosidis – Mozie, Saletra, Mikanowicz, Kovacik

Czerwona kartka: Tsiotas (druga żółta)