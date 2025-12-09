Wiemy, z kim zagra Barcelona! To będzie szansa dla Szczęsnego?

Obrońcą tytułu sprzed roku jest FC Barcelona, która w finale pokonała 3:2 Real Madryt. To właśnie na etapie 1/16 finału w zeszłym roku w bramce "Dumy Katalonii" po raz pierwszy pojawił się Wojciech Szczęsny, który zachował wtedy czyste konto w wygranym 4:0 starciu z UD Barbastro.





Tegorocznym rywalem "Blaugrany" na tym etapie zmagań będzie CD Guadalajara – zespół z trzeciego poziomu rozgrywkowego. Niewykluczone zatem, że w tym spotkaniu szanse występu otrzyma Wojciech Szczęsny, który obecnie jest jedynie zmiennikiem Joana Garcii.

Podopieczni Hansiego Flicka wyjazdowy mecz pucharowy rozegrają między 16 a 18 grudnia. Prawdopodobnie niemiecki szkoleniowiec skorzysta z zawodników rezerwowych i przedstawicieli akademii "Blaugrany". Z pewnością jednak Katalończykom zależy na zwycięstwie z niżej notowanym rywalem i na końcowym triumfie w tych rozgrywkach. Barcelona jest bowiem rekordzistą Pucharu Króla z 32 tytułami na koncie.





CD Guadalajara w poprzedniej rundzie pucharowej wygrała z drugoligowym AD Ceuta 1:0. W swojej lidze znajdują się natomiast w strefie spadkowej i muszą bronić się przed degradacją na czwarty poziom rozgrywkowy.





Inni hiszpańscy giganci również poznali swoich rywali w 1/16 finału Pucharu Króla. Real Madryt zmierzy się z trzecioligową CF Talavera, która w poprzedniej rundzie okazała się lepsza od Malagi. Inny madrycki zespół - Atletico rywalizować będzie z ekipą z czwartego poziomu rozgrywkowego, CD Atletico Baleares, które sensacyjnie wyeliminowało z rozgrywek hiszpańskiego ekstraklasowicza - Espanyol.

ST, Polsat Sport