Zwycięstwo Dzików Warszawa w ENBL

Lepiej w to spotkanie weszli goście, którzy po trafieniach Mateja Perkovicia i Andreja Maticia prowadzili siedmioma punktami. Dziki w pewnym momencie zanotowały serię 19:0 - Landrius Horton doprowadził do remisu, a Łukasz Frąckiewicz dawał już prowadzenie. Po rzutach wolnych Krzysztofa Kempy i Rivaldo Soaresa po 10 minutach było 26:14. W drugiej kwarcie Cody Schwartz i Toma Rukavina rzutami z dystansu starali się zmniejszać straty. Ody Oguama wraz z Benem Vander Plasem utrzymywali jednak przewagę gospodarzy. Pierwsza połowa zakończyła się wynikiem 42:35.

Zaraz na początku trzeciej kwarty po rzucie Johna Wrighta ekipa BC Dubrava zbliżyła się na zaledwie trzy punkty. Ekipa trenera Marco Legovicha nie była teraz w stanie zbudować większej przewagi. Do remisu trójkami doprowadził Emir Sabić. Po chwili ten sam zawodnik dawał prowadzenie! Po 30 minutach było 52:53. Kolejną część meczu ekipa z Warszawy rozpoczęła od serii 7:0 i ponownie zdobyła przewagę. Jak się okazało - tylko na chwilę, bo stan wyrównał Lovro Gnjidić. W wyrównanej końcówce bardzo ważne rzuty trafiał Łukasz Frąckiewicz! Ostatecznie Dziki zwyciężyły 72:67.

Dziki Warszawa - BC Dubrava 72:67 (26:14, 16:21, 10:18, 20:14)

Dziki Warszawa: Frąckiewicz 13, Oguama 13, Horton 11, Kamiński 10, Vander Plas 9, Caruthers 5, Soares 5, Kempa 3, Chavez 3, Aleksandrowicz 0, Grochowski 0

Dubrava: Sabić 18, Perković 14, Matić 10, Wright 7, Gnjidić 6, Schwartz 5, Rajaofera 4, Rukavina 3, Mucak 0

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

plk.pl