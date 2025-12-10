Alarm w Legii! Kluczowa postać może odejść z klubu

W niemieckiej gazecie HAZ pojawiły się doniesienia, że Hannover 96 zamierza przeprowadzić zmianę na stanowisku dyrektora sportowego w trybie pilnym. Klub ma już kilkanaście zgłoszeń, a wśród kandydatów znajdują się osoby dobrze znane z pracy w Bundeslidze, takie jak np. Jorg Schmadtke. Jednym z najpoważniej rozważanych nazwisk jest właśnie Bobic, który od kwietnia 2025 roku pełni funkcję Head of Football Operations w Legii Warszawa.

Jest on byłym reprezentantem Niemiec, od lat poruszającym się w strukturach klubów i organizacji piłkarskich. Po zakończeniu kariery piłkarskiej pracował w radzie nadzorczej Deutsche Fussball Liga, a wcześniej odpowiadał za pion sportowy w VfB Stuttgart, Eintrachcie Frankfurt oraz Herthcie Berlin. W tym pierwszym klubie pełnił również funkcję dyrektora sportowego w latach 2010-2013.

ZOBACZ TAKŻE: Liga Konferencji: Noah - Legia Warszawa. Gdzie obejrzeć? Transmisja TV i stream online

Legia przeżywa obecnie wyjątkowo trudną fazę sezonu. Jej jesienne wyniki były dalekie od oczekiwań, a obecnie przed drużyną jawi się także widmo ewentualnego odpadnięcia z Ligi Konferencji, które sprawiłoby, że wiosenne rozgrywki zostałyby sprowadzone dla nich jedynie do walki o utrzymanie w PKO BP Ekstraklasie. Stołeczny klub ostatni raz świętował wygraną 23 października, kiedy w europejskich pucharach pokonał Szachtar Donieck 2:1. Był to jedyny komplet punktów zdobyty przez warszawian w tej edycji rozgrywek. Na ligowe zwycięstwo kibice czekają jeszcze dłużej - od końca września, kiedy Legia ograła Pogoń Szczecin 1:0. W Pucharze Polski "Wojskowi" również już odpadli, choć bronili tam trofeum zdobytego przed rokiem.

W obecnych realiach Bobic należy do kluczowych postaci zarządzających klubem ze stolicy, obok właściciela Dariusza Mioduskiego i dyrektora sportowego Michała Żewłakowa. Jednocześnie Legia wciąż pozostaje bez pierwszego trenera po tym, jak niewiele ponad miesiąc temu zwolniono Edwarda Iordanescu.

Na razie żaden z klubów nie potwierdził rozmów, jednak niemiecka prasa podaje, że Hannover ma otrzymać komplet dokumentów od wszystkich kandydatów jeszcze w tym tygodniu. Decyzja ma zapaść szybko.