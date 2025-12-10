Dramat mistrzyni wielkoszlemowej. Nie dokończyła spotkania

Fatalny powrót do rywalizacji zanotowała Barbora Krejcikova. Mistrzyni Wimbledonu z 2024 roku rozegrała pierwszy mecz od 28 września. Wtedy to skreczowała podczas spotkania z McCartney Kessler w trzeciej rundzie turnieju WTA 1000 w Pekinie.

Czeszka powróciła do rywalizacji podczas WTA 125 w Limoges. Niestety, znowu dały o sobie znać problemy zdrowotne. W trzecim secie rywalizacji z Anastasiją Sevastovą Krejcikova postanowiła skreczować. Wyglądało to na odnowioną kontuzję kolana, z którą 65. zawodniczka rankingu WTA mierzyła się w ostatnim czasie.

Nie wiadomo, czy jest to poważny uraz. Pierwotnie, Czeszka była zgłoszona do rozpoczynającego się na przełomie grudnia i stycznia turnieju United Cup, w którym wystąpi również Iga Świątek.

JZ, Polsat Sport