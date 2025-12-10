Wrocławianie rozpoczynają rundę rewanżową EuroCupu. W pierwszej części zmagań radzili sobie ze zmiennym szczęściem. Śląsk potrafił sensacyjnie pokonać ekipę ze Stambułu, w której występuje Mateusz Ponitka, by następnie wysoko przegrać w wyjazdowym starciu z Cedevita Olimpija (74:108). Ogólny bilans podopiecznych trenera Bagatskisa po pierwszej fazie grupowej rywalizacji wynosi 4:5. Śląsk w teorii przed tym meczem w tabeli wyprzedza tylko czerwoną latarnię grupy z Hamburga, ale cztery inne ekipy mają taki sam bilans. Koszykarze z Wrocławia wszystkie zwycięstwa odnieśli przed własną publicznością, natomiast z każdej dotychczasowej delegacji wracali "na tarczy".





Po dziewięciu kolejkach identycznym bilansem jak Śląsk legitymuje się Neptunas Kłajpeda. Drużyna z Litwy po słabym początku, kiedy przegrała trzy pierwsze mecze, z czasem zaczęła spisywać się coraz lepiej. Najbliższy rywal wrocławian również ma na rozkładzie ekipę Mateusza Ponitki, ponadto zdołał również zwyciężyć w starciu z Cedevita Olimpija.

Z konfrontacji z 1. kolejki EuroCupu zwycięsko wyszedł Śląsk, wygrywając 95:85.





Relacja live i wynik na żywo meczu Neptunas Kłajpeda - WKS Śląsk Wrocław na Polsatsport.pl. Początek o 18:00.

ST, Polsat Sport