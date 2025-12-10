Faworyt nie zagra w Next Gen ATP Finals. Wiemy, kto go zastąpi

Informacja o absencji Mensika to z pewnością duży cios dla organizatorów turnieju, który odbędzie się w dniach 17–21 grudnia w saudyjskiej Dżuddzie. 20-letni Czech zajmuje wysokie 19. miejsce w rankingu ATP. Spośród grona uczestników był najwyżej rozstawiony i z pewnością najbardziej rozpoznawalny. W 2025 zdobył swój pierwszy tytuł, pokonując w finale "tysięcznika" w Miami samego Novaka Djokovicia.





Zamiast Mensika w turnieju weźmie udział 18-letni Niemiec Justin Engel. To niewątpliwie wielki talent, ale nie mogący równać się obecnie z Czechem. Nowy w rozpisce zawodnik zapisał się w tym sezonie w historii, wygrywając mecz na każdej nawierzchni w ramach turniejów rangi ATP. Jedynym, któremu ta sztuka udała się w młodszym wieku, był legendarny Rafael Nadal. Engel zajmuje 187. lokatę w zestawieniu najlepszych tenisistów świata.

Ta zmiana personalna sprawiła, że jedynym przedstawicielem czołowej "setki” rankingu podczas Next Gen ATP Finals będzie Amerykanin - Learner Tien. Pod kątem pozycji w zestawieniu ATP zbliżająca się edycja będzie zatem jedną z najgorszych.





Pozostałych uczestników zbliżającego się prestiżowego turnieju poznaliśmy jakiś czas temu. 14 grudnia rozlosowane zostaną grupy, w jakich rywalizować będą młodzi tenisiści.

