Fenomenalny 17-latek przeszedł do historii. Wyraźnie przebił Messiego i Ronaldo

17-letni ofensywny pomocnik jest jednym z największych odkryć tego sezonu w czołowych ligach. Los chciał, że Bawarczykom nie udało się sfinalizować transferu Floriana Wirtza, a ich lider - Jamal Musiala, doznał ciężkiej kontuzji. W obliczu tych wydarzeń szansę dostał właśnie Lennart Karl.





ZOBACZ TAKŻE: Raków podjął ostateczną decyzję ws. Papszuna. Prezes potwierdził



Nastoletni zawodnik momentalnie wywalczył sobie miejsce w składzie i już na tę chwilę można go określać jako istotny element układanki Vincenta Kompany’ego. 17-latek strzela zarówno w Bundeslidze, jak i Lidze Mistrzów. Golem przeciwko Sportingowi Lizbona (3:1) pomocnik przeszedł do historii.

Dla Karla trafienie przeciwko portugalskiej ekipie było już trzecim w tej kampanii Ligi Mistrzów, co więcej - w trzecim meczu z rzędu. Zawodnik Bayernu wcześniej znajdował drogę do siatki w rywalizacji z Arsenalem i Club Brugge. Dzięki tej serii stał się najmłodszym piłkarzem w historii rozgrywek, który strzelał gola w trzech meczach z rzędu. Niemiec dokonał tego, mając 17 lat i 290 dni. Przebił tym samym napastnika Realu Madryt - Kyliana Mbappe, któremu ta sztuka udała się, gdy miał 18 lat i 113 dni.





Co ciekawe, Karl swoim wyczynem zostawił daleko w tyle największe ikony tego sportu. Leo Messi w Lidze Mistrzów pierwszy raz gola w trzech meczach z rzędu zdobył, mając 21 lat, jeszcze dłużej na takie osiągnięcie musiał czekać Cristiano Ronaldo, który zanotował taką serię w wieku 22 lat.





Lennart Karl wciąż może przebić również genialnego Lamine Yamala. Według StatMuse Hiszpan przed swoimi osiemnastymi urodzinami strzelił w Lidze Mistrzów pięć goli. Młoda gwiazda Bayernu potrzebuje zatem dwóch trafień, by wyrównać wynik gracza "Barcy", a trzech, by go przebić.





17-latek w tym sezonie we wszystkich rozgrywkach zagrał dla Bawarczyków 21 razy, strzelił 5 goli i zanotował 2 asysty.

ST, Polsat Sport