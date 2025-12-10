Kapitalne wieści dla Lecha Poznań. Trener rywali potwierdził najgorsze

W niedzielę Fischer objął obowiązki pierwszego trenera ostatniego zespołu Bundesligi zastępując Duńczyka Bo Henriksena. Mainz w 13 spotkaniach ligowych zdobył zaledwie sześć punktów i władze klubu postanowiły dokonać roszady na stanowisku szkoleniowca.

ZOBACZ TAKŻE: Oto co trener Zrinjskiego powiedział o Rakowie. Nie pozostawił złudzeń

- Cały czas się poznajmy, ten proces jeszcze się nie zakończył. Nie miałem zbyt wiele czasu, by wprowadzić nowe rzeczy. Chcemy zacząć od niewielkich zmian, skorygować drobne elementy, ale czy nam to się uda, pokaże to pierwszy mecz. Liczę przede wszystkim na wolę walki i duże zaangażowanie ze strony moich zawodników – powiedział na konferencji prasowej Szwajcar.

Jak dodał, jego zespół w Poznaniu będzie musiał radzić sobie bez kluczowego zawodnika środka pola Nadiema Amiriego, który w ostatnim meczu ligowym przeciwko Borussii Moenchengladbach doznał urazu. 29-letni ofensywny pomocnik wyceniany jest przez portal Transfermarkt na 20 mln euro.

- Nie jest to na szczęście groźna kontuzja. Liczymy na to, że już w niedzielę będzie mógł zagrać przeciwko Bayernowi Monachium, ale nie mamy stuprocentowej pewności – wyjaśnił Fischer.

Szkoleniowiec miał zaledwie cztery dni, by poznać swoich piłkarzy, nic dziwnego, że czasu na analizę gry mistrza Polski nie miał prawie wcale. Wskazał jednak na największe atuty Lecha.

- To jest zespół, który imponuje bardzo silnym pressingiem i na to musimy uważać. Postaramy się zachować spokój i wychodzić spod tej presji. Ma w swoim składzie kilka indywidualności - Joel Pereira, Mikael Ishak, Luis Palma. Z drugiej strony nie możemy patrzeć na to, co zrobi rywal, ale sami musimy kształtować swoją grę - tłumaczył nowy trener Mainz.

- W Lidze Konferencji Niemcy po czterech kolejkach fazy ligowej mają na koncie już dziewięć "oczek" i są pewni gry co najmniej w fazie play off, którego stawką będzie udział w 1/8 finału. W przypadku zwycięstwa, mogą zapewnić sobie udział w najlepszej "16" bez konieczności gry w barażach. Obecny na konferencji pomocnik Paul Nebel zapewnił, że drużyna nie będzie w czwartek myśleć o kłopotach, z jakimi musi zmagać się w Bundeslidze.

- Staramy się skupiać na najbliższym meczu i nie myślimy o tym, co nasz czeka w niedzielę. Wiemy, że jutro przyjdzie dużo kibiców, dlatego chcemy zagrać dobre spotkanie i osiągnąć jak najlepszy wynik. Postaramy się maksymalnie uprzykrzyć grę Lechowi i zobaczymy, co z tego wyjdzie - podkreślił.

Dla Fischera mecz w Poznaniu ma też wymiar nieco sentymentalny. Dokładnie 10 lat prowadząc szwajcarski FC Basel rozegrał cztery spotkania z "Kolejorzem" - dwa w kwalifikacjach do Ligi Mistrzów i dwa w fazie grupowej Ligi Europy. Drużyna z Bazylei wygrała wówczas wszystkie pojedynki.

- Pamiętam duży stadion wypełniony kibicami. Świetną atmosferę. Ale też nie chce porównywać tamtego Lecha z obecnym zespołem. To nie ma sensu - przyznał.

Zespół gości będzie mógł liczyć na solidne wsparcie swoich kibiców. Do stolicy Wielkopolski wybiera się 1800 fanów z Moguncji, ok. tysiąc z nich przyjedzie specjalnym pociągiem. Organizatorzy szacują, że na trybunach zasiądzie ok. 28 tysięcy widzów.

Mecz 5. kolejki fazy ligowej LK Lecha z 1.FSV Mainz 05 rozegrany zostanie w czwartek o godz. 21.

Lech - Mainz. Gdzie obejrzeć? Transmisja TV i stream online



Transmisja meczu Lech Poznań - Mainz w czwartek od godz. 20:50 w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Premium 1 oraz Polsacie Box Go.

Przedmeczowe studio o wszystkich polskich drużynach rozpocznie się o 17:00 w Polsacie Sport Premium 1 oraz Polsacie Box Go. Od 18:00 będziemy również w Polsacie Sport 1.