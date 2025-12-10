Klubowe Mistrzostwa Świata siatkarzy 2025. Transmisje TV i stream online. Gdzie oglądać mecze?

W dniach 16–21 grudnia w brazylijskim mieście Belem zostaną rozegrane Klubowe Mistrzostwa Świata siatkarzy 2025. Ośmiu uczestników podzielono na dwie grupy po cztery zespoły w każdej. Po dwie najlepsze drużyny w tabelach grupowych uzyskają awans do półfinałów.





W grupie A zagrają: Volei Renata (Brazylia, gospodarz), Aluron CMC Warta Zawiercie (Polska, finalista Ligi Mistrzów CEV), Praia Clube (Brazylia, klubowy wicemistrz Ameryki Południowej) oraz Al-Rayyan (Katar, triumfator Ligi Mistrzów AVC).

W grupie B będą rywalizowały: Sada Cruzeiro (Brazylia, klubowy mistrz Ameryki Południowej), Osaka Bluteon (Japonia, finalista Ligi Mistrzów AVC), Sir Sicoma Monini Perugia (triumfator Ligi Mistrzów CEV) oraz Swehly Sports Club (Libia, klubowy Mistrz Afryki).

Klubowe Mistrzostwa Świata siatkarzy zostały rozegrane po raz pierwszy w 1989 roku. Po kilkunastu latach przerwy imprezę wznowiono w 2009 i od tego momentu są one rozgrywane co roku. Obecna edycja jest dwudziestą w historii. Najwięcej triumfów na koncie mają włoski Trentino Volley oraz brazylijska Sada Cruzeiro, które wygrywały tę imprezę po pięć razy. Tytułu najlepszej klubowej drużyny świata broni Sada Cruzeiro, która w finale KMŚ 2024 pokonała Itas Trentino 3:1.

Transmisje meczów fazy grupowej KMŚ siatkarzy 2025:

2025-12-16: Sada Cruzeiro – Osaka Bluteon (wtorek, godzina 13.50; transmisja – Polsat Sport 1)

2025-12-16: Sir Sicoma Monini Perugia – Swehly Sports Club (wtorek, godzina 17.20; transmisja – Polsat Sport 2)

2025-12-16: Al-Rayyan Sports Club – Praia Clube (wtorek, godzina 20.50; transmisja – Polsat Sport 3)