Kolejny gol polskiej gwiazdy w barwach Barcelony

Piłka nożna

Piłkarka reprezentacji Polski Ewa Pajor zdobyła bramkę dla Barcelony w wygranym 3:1 (1:0) meczu u siebie z Benficą Lizbona w 5. kolejce Ligi Mistrzyń. Hiszpański zespół prowadzi w tabeli.

Piłkarka w pomarańczowej koszulce z niebieskimi elementami, krzyczy z zaciętą miną.
fot. PAP
Ewa Pajor strzeliła czwartego gola w Lidze Mistrzyń

Pajor otworzyła wynik spotkania w 29. minucie. Był to czwarty w tym sezonie LM gol Polki, która znajduje się na czele klasyfikacji najskuteczniejszych zawodniczek razem z trzema innymi piłkarkami.

 

ZOBACZ TAKŻE: Tak dziś wyglądają polscy piłkarze z kadry MŚ 2002. Zobacz, jak się zmienili! (ZDJĘCIA)

 

Barcelona prowadzi zarówno w Lidze Mistrzyń, jak i w ekstraklasie hiszpańskiej. W tych ostatnich rozgrywkach po 13. kolejce Pajor jest najskuteczniejszą zawodniczką z dorobkiem 10 bramek.

BS, PAP
Przejdź na Polsatsport.pl
EWA PAJORFC BARCELONAHISZPANIAPIŁKA NOŻNA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Adam Pawlukiewicz: Ten ranking pozwala na wyszukiwanie talentów wśród organizatorów
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 