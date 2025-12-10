Kolejny gol polskiej gwiazdy w barwach Barcelony

Pajor otworzyła wynik spotkania w 29. minucie. Był to czwarty w tym sezonie LM gol Polki, która znajduje się na czele klasyfikacji najskuteczniejszych zawodniczek razem z trzema innymi piłkarkami.

Barcelona prowadzi zarówno w Lidze Mistrzyń, jak i w ekstraklasie hiszpańskiej. W tych ostatnich rozgrywkach po 13. kolejce Pajor jest najskuteczniejszą zawodniczką z dorobkiem 10 bramek.

BS, PAP