Legendarny skoczek ogłosił radosną nowinę! To dlatego nie było go na PŚ w Wiśle

W listopadzie sportowiec poinformował, że nie pojawi się na dwóch konkursach PŚ w Ruce. 32-latek dodał, że może nie wystąpić również w Wiśle, ponieważ wraz z partnerką oczekuje narodzin dziecka.

Istotnie Kraft nie wziął udziału w rywalizacji w Polsce. Dwa dni później w mediach społecznościowych zamieścił wzruszające zdjęcie, na którym widać dłoń bobasa.

"Witaj na świecie, nasza mała księżniczko. Wszyscy są zdrowi, a my jesteśmy przytłoczeni miłością" - podpisał fotografię.



Kraft wygrał w tym sezonie konkurs na skoczni normalnej w Falun. Aktualny mistrz świata w lotach był po tym wiceliderem klasyfikacji generalnej PŚ w skokach. Wiadomo jednak, że - ze względu na rezygnację - pozycji tej nie utrzymał.

Austriacki zawodnik to drużynowy złoty medalista olimpijski z Pekinu (2022), trzykrotny mistrz świata (dwukrotnie w 2017, raz w 2021) oraz mistrz świata w lotach (2024). W dorobku ma również trzy Kryształowe Kule za zwycięstwa w klasyfikacji generalnej PŚ.

KP, Polsat Sport