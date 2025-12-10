Liga Mistrzów: Aluron CMC Warta Zawiercie - Asseco Resovia Rzeszów. Jaki wynik meczu? Kto wygrał?

Aluron CMC Warta Zawiercie - Asseco Resovia Rzeszów to spotkanie 1. kolejki fazy grupowej Ligi Mistrzów. Jaki był wynik meczu Aluron CMC Warta Zawiercie - Asseco Resovia Rzeszów? Kto wygrał mecz Aluron CMC Warta Zawiercie - Asseco Resovia Rzeszów?

Siatkarz w białej koszulce próbuje zablokować atak przeciwnika.
fot. PAP
Siatkarze Aluron CMC Warta Zawiercie i Asseco Resovii Rzeszów zmierzą się w Lidze Mistrzów

Startują najbardziej prestiżowe europejskie rozgrywki siatkarskie. W tym sezonie w Lidze Mistrzów udział biorą cztery polskie zespoły: Bogdanka LUK Lublin, Aluron CMC Warta Zawiercie, PGE Projekt Warszawa oraz Asseco Resovia Rzeszów.


Dwa z nich - Warta oraz Resovia - znalazły się w jednej grupie. Wraz z nimi na tym etapie zmagań rywalizować będą niemiecki SVG Luenebueg oraz portugalski Sporting CP.

 

Drużyny z Zawiercia i Rzeszowa mierzą się natomiast ze sobą w potyczce 1. kolejki. Gospodarzem spotkania są siatkarze prowadzeni przez byłego reprezentanta Polski - Michała Winiarskiego.

 

Warta i Resovia miały już okazję stanąć w tym sezonie po dwóch stronach siatki. Pod koniec listopada w 7. kolejce PlusLigi górą w trzech setach na wyjeździe okazali się "Jurajscy Rycerze".

Liga Mistrzów: Aluron CMC Warta Zawiercie - Asseco Resovia Rzeszów. Jaki wynik meczu? Kto wygrał?

Wynik meczu Aluron CMC Warta Zawiercie - Asseco Resovia Rzeszów poznamy po zakończeniu spotkania. O tym, kto wygrał starcie Aluron CMC Warta Zawiercie - Asseco Resovia Rzeszów poinformujemy tuż po ostatniej akcji.

