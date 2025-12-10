Liga Mistrzów: PGE Projekt Warszawa - Volley Haasrode Leuven. Jaki wynik meczu? Kto wygrał?

Julian CieślakSiatkówka

PGE Projekt Warszawa - Volley Haasrode Leuven to spotkanie 1. kolejki fazy grupowej Ligi Mistrzów. Jaki był wynik meczu PGE Projekt Warszawa - Volley Haasrode Leuven? Kto wygrał mecz PGE Projekt Warszawa - Volley Haasrode Leuven?

Siatkarze drużyny PGE Projekt Warszawa świętują zdobyty punkt w meczu Ligi Mistrzów.
fot. PAP
Siatkarze PGE Projekt Warszawa

Startują najbardziej prestiżowe europejskie rozgrywki siatkarskie. W tym sezonie w Lidze Mistrzów udział biorą cztery polskie zespoły: Bogdanka LUK Lublin, Aluron CMC Warta Zawiercie, PGE Projekt Warszawa oraz Asseco Resovia Rzeszów.


Drużyna ze stolicy rywalizacje inauguruje na własnym terenie. Przeciwnikiem podopiecznych Tommiego Tiilikainena jest belgijskie Volley Haasrode Leuven.


Obie ekipy są ostatnie w świetnej formie. Projekt zwyciężył ostatnie pięć meczów w PlusLidze i z dorobkiem 22 punktów zajmują czwarte miejsce w tabeli.

 

Leuven natomiast w lidze belgijskiej plasuje się na trzeciej lokacie. Po dziewięciu rozegranych spotkania ma na swoim koncie 20 punktów.


Projekt i Haasrode trafiły do grupy E. Wraz z nimi znalazły się tam jeszcze włoskie Cucine Lube Civitanova oraz francuskie Montpellier HSC VB.

Liga Mistrzów: PGE Projekt Warszawa - Volley Haasrode Leuven. Jaki wynik meczu? Kto wygrał?

Wynik meczu PGE Projekt Warszawa - Volley Haasrode Leuven poznamy po zakończeniu spotkania. O tym, kto wygrał starcie PGE Projekt Warszawa - Volley Haasrode Leuven poinformujemy tuż po ostatniej akcji.

Przejdź na Polsatsport.pl
EUROPEJSKIE PUCHARYSIATKÓWKA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Moya Radomka Radom - PGE Budowlani Łódź. Skrót meczu
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 