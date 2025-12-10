Startują najbardziej prestiżowe europejskie rozgrywki siatkarskie. W tym sezonie w Lidze Mistrzów udział biorą cztery polskie zespoły: Bogdanka LUK Lublin, Aluron CMC Warta Zawiercie, PGE Projekt Warszawa oraz Asseco Resovia Rzeszów.



Drużyna ze stolicy rywalizacje inauguruje na własnym terenie. Przeciwnikiem podopiecznych Tommiego Tiilikainena jest belgijskie Volley Haasrode Leuven.



Obie ekipy są ostatnie w świetnej formie. Projekt zwyciężył ostatnie pięć meczów w PlusLidze i z dorobkiem 22 punktów zajmują czwarte miejsce w tabeli.

Leuven natomiast w lidze belgijskiej plasuje się na trzeciej lokacie. Po dziewięciu rozegranych spotkania ma na swoim koncie 20 punktów.



Projekt i Haasrode trafiły do grupy E. Wraz z nimi znalazły się tam jeszcze włoskie Cucine Lube Civitanova oraz francuskie Montpellier HSC VB.

Liga Mistrzów: PGE Projekt Warszawa - Volley Haasrode Leuven. Jaki wynik meczu? Kto wygrał?

Wynik meczu PGE Projekt Warszawa - Volley Haasrode Leuven poznamy po zakończeniu spotkania. O tym, kto wygrał starcie PGE Projekt Warszawa - Volley Haasrode Leuven poinformujemy tuż po ostatniej akcji.