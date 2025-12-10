Liga Mistrzów: Real Madryt - Manchester City. Relacja live i wynik na żywo

Real, wyłączając porażkę 0:1 z Liverpoolem na Anfield, jest jak do tej pory w Lidze Mistrzów bezbłędny. Podopieczni Xabiego Alonso wygrali wszystkie pozostałe mecze i są wysoko w ligowej tabeli. Formą imponować może Kylian Mbappe, Francuz przewodzi z 9 trafieniami klasyfikacji strzelców w Lidze Mistrzów. Wynik ten robi wrażenie, jeśli weźmiemy pod uwagę, że tylko trzy gole dla Realu w tegorocznej kampanii nie były autorstwa 26-latka. Nie można jednak powiedzieć, że w ekipie "Królewskich” wszystko funkcjonuje jak należy. Madrytczycy w lidze hiszpańskiej w ostatnich pięciu spotkaniach odnieśli tylko jedno zwycięstwo i stracili pozycję lidera na rzecz Barcelony.





Real ma Kyliana Mbappe, a "The Citizens" mają Erlinga Haalanda. Norweg, podobnie jak Francuz, również stanowi o sile swojej drużyny i zdobywa większość bramek, konkretnie w Lidze Mistrzów ma ich już pięć. O ostatnim spotkaniu w tych rozgrywkach kibice z niebieskiej części Manchesteru chcieliby jednak szybciej zapomnieć. Pep Guardiola postawił na dość eksperymentalny skład, dając odpocząć czołowym zawodnikom, i się przeliczył. "Obywatele” niespodziewanie przegrali 0:2 z Bayerem Leverkusen i w przypadku ewentualnej porażki z Realem ich bezpośredni awans do 1/8 finału mocno się skomplikuje.





Relacja live i wynik na żywo meczu Real Madryt - Manchester City na Polsatsport.pl. Początek w środę o 21:00.

ST, Polsat Sport