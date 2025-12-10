LM siatkarzy: Aluron CMC Warta Zawiercie - Asseco Resovia Rzeszów. Relacja live i wynik na żywo
Aluron CMC Warta Zawiercie kontra Asseco Resovia Rzeszów to spotkanie pierwszej kolejki siatkarskiej Ligi Mistrzów. Kto wygra w "polskim" starciu? Relacja live i wynik na żywo meczu Aluron CMC Warta Zawiercie - Asseco Resovia Rzeszów na Polsatsport.pl.
To będzie prawdziwe starcie tytanów z grupy D. Warta i Asseco Resovia to faworyci do jej zwycięstwa, a także do gry w ścisłej fazie play-off.
Ciekawie zapowiada się również rywalizacja na ławce trenerskiej. Szkoleniowiec zawiercian Michał Winiarski ma spore rachunki do wyrównania z Massimo Bottim, który wcześniej prowadził Bogdankę LUK Lublin. W decydujących spotkaniach o tytuł mistrza Polski lepszy okazał się Włoch.
Niespełna miesiąc temu w spotkaniu ligowym Warta triumfowała 3:0. Siatkarze z województwa śląskiego triumfowali w aż pięciu ostatnich meczach z Resovią.
Relacja live i wynik na żywo meczu Aluron CMC Warta Zawiercie - Asseco Resovia Rzeszów. Początek o godzinie 18:00.