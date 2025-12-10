To będzie prawdziwe starcie tytanów z grupy D. Warta i Asseco Resovia to faworyci do jej zwycięstwa, a także do gry w ścisłej fazie play-off.

ZOBACZ TAKŻE: To największy problem polskiej siatkówki? Padły konkrety. "Widać różnicę"

Ciekawie zapowiada się również rywalizacja na ławce trenerskiej. Szkoleniowiec zawiercian Michał Winiarski ma spore rachunki do wyrównania z Massimo Bottim, który wcześniej prowadził Bogdankę LUK Lublin. W decydujących spotkaniach o tytuł mistrza Polski lepszy okazał się Włoch.

Niespełna miesiąc temu w spotkaniu ligowym Warta triumfowała 3:0. Siatkarze z województwa śląskiego triumfowali w aż pięciu ostatnich meczach z Resovią.

Relacja live i wynik na żywo meczu Aluron CMC Warta Zawiercie - Asseco Resovia Rzeszów na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 18:00.

KP, Polsat Sport