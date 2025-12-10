Siatkarze Projektu są na fali wznoszącej, którą z pewnością chcą poddtrzymać. Wygrali pięć ostatnich spotkań, a ostatnią porażkę ponieśli ponad miesiąc temu. Z belgijskim zespołem zagrają po raz pierwszy w historii.

Haasrode Leuven to trzeci zespół najwyższej ligi w Belgii. Cztery zwycięstwa i dwie porażki pozwalają mu się plasować na czwartej pozycji w tabeli. W poprzednim meczu ponieśli porażkę 1:3 z Knack Roeselare.

W obecnej edycji LM wystąpią aż cztery polskie zespoły: Bogdanka LUK Lublin, Aluron CMC Warta Zawiercie, Asseco Resovia Rzeszów i PGE Projekt Warszawa. Łącznie w europejskich pucharach zagra sześć męskich drużyn. JSW Jastrzębski Węgiel zagra w Pucharze CEV, a Steam Hemarpol Norwid Częstochowa w Pucharze Challenge.

Relacja live i wynik na żywo meczu PGE Projekt Warszawa – Volley Haasrode Leuven na Polsatsport.pl.

KP, Polsat Sport