UFC Vegas 112. O której walka Cezarego Oleksiejczuka?

Cezary Oleksiejczuk wywalczył sobie kontrakt z UFC w programie Dana White's Contender Series. Podczas wrześniowej edycji potrzebował zaledwie 36 sekund, by znokautować niepokonanego wcześniej Theo Haiga. Był to imponujący triumf, po którym wszyscy fani zaczęli spekulować, że może on osiągnąć większe sukcesy w amerykańskiej organizacji niż jego brat Michał.

ZOBACZ TAKŻE: Oleksiejczuk wprost przed debiutem w UFC. "Kogo by nie dali, to wychodzę"

25-latek będzie miał doskonałą szansę, by się wykazać już w debiucie. Rywalem naszego zawodnika będzie Cesar Almeida, który w 2013 roku pokonał obecnego mistrza wagi półciężkiej UFC Alexa Pereirę. Łącznie zawalczył z nim trzy razy, dwa razy ponosząc porażkę. Dla Brazylijczyka będzie to już piąte starcie w organizacji po zwycięstwie w programie DWCS. Obecnie jest on na fali dwóch zwycięstw z rzędu - pokonał pogromcę Łukasza Sudolskiego oraz Roberta Bryczka Ihora Potierię, a w styczniu brutalnie znokautował Abdula Razaka Alhassana.

Oleksiejczuk - Almeida. Kiedy walka? O której godzinie?

Gala UFC Vegas 112 rozpocznie się o godz. 1:00 w nocy z soboty 13 grudnia na niedzielę 14 grudnia. Transmisja karty głównej od godziny 4:00 w Polsacie Sport 1 oraz na platformie Polsat Box Go. Według platformy UFC Fight Pass pojedynek Cezarego Oleksiejczuka jest trzecim najważniejszym starciem tego wydarzenia, a do klatki wyjdzie on najprawdopodobniej ok. godz. 5:00.

Karta walk gali UFC Vegas 112:

Karta główna (Transmisja od godziny 4:00 w Polsacie Sport 1 oraz na platformie Polsat Box Go):

125 lb: Brandon Royval (17-8) vs. Manel Kape (21-7)

145 lb: Giga Chikadze (15-5) vs. Kevin Vallejos (16-1)

185 lb: Cesar Almeida (7-1) vs. Cezary Oleksiejczuk (16-3) - ok. godz. 5:00

145 lb: Morgan Charriere (21-11-1) vs. Melquizael Costa (24-7)

265 lb: Kennedy Nzechukwu (14-6) vs. Marcus Buchecha (5-2)

Karta wstępna:

115 lb: Amanda Lemos (15-5-1) vs. Gillian Robertson (16-8)

145 lb: Joanderson Brito (17-5-1) vs. Melsik Baghdasaryan (8-3)

170 lb: Neil Magny (31-13) vs. Yaroslav Amosov (28-1)

265 lb: Sean Sharaf (4-1) vs. Steven Asplund (6-1)

135 lb: Luana Santos (9-2) vs. Melissa Croden (7-2)

265 lb: Allen Frye (6-2) vs. Guliherme Pat (5-0)

125 lb: Tereza Bleda (7-1) vs. Jamey-Lyn Horth (8-2)