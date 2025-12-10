Zwycięska wyprawa siatkarzy Norwida! Dobra sytuacja przed rewanżem

W pierwszym secie drużyna z Częstochowy uzyskała wyraźną przewagę (9:16, 14:21). W końcówce gospodarze gonili wynik, ale siatkarze Norwida utrzymali korzystny rezultat (21:25). Bardziej wyrównana była druga partia. Lepiej zaczęli gospodarze (9:6), ale później gra się wyrównała. Losy seta rozstrzygnęła dopiero rywalizacja na przewagi, wygrana przez ekipę ze Słowenii 26:24.

Trzeci set toczył się pod dyktando siatkarzy Norwida, którzy w środkowej części seta odjechali rywalom (9:16), a później kontrolowali sytuację. Mieli wyraźną przewagę w atatku, dołożyli też pięć punktów blokiem, trzy zagrywką i wygrali bardzo pewnie (13:25). W kolejnej partii sytuacja nie uległa zmianie. Przyjezdni nadal dominowali w ofensywie, a gospodarze nie byli w stanie nawiązać wyrównanej walki i przegrali 15:25.

Najwięcej punktów: Carlos Charles Santana (20), Gustavo Cavalcanti (15) – OK; Patrik Indra (18), Bartłomiej Lipiński (13), Sebastian Adamczyk (10), Milad Ebadipour (10) – Norwid. Goście skuteczniejsi w ataku (43%-52%), lepiej punktowali zagrywką (2–4) oraz blokiem (6–11).

OK Maribor – Norwid Częstochowa 1:3 (21:25, 26:24, 13:25, 15:25)

OK: Nejc Kozar, Gustavo Cavalcanti, Filip Uremović, Carlos Charles Santana, Bryan Camino Martinez, Timotej Vodusek – Jan Hribernik (libero) oraz Maj Skorc, Tai Dezman, Jakob Breznik, Ziga Donik. Trener: Sebastijan Skorc.

Norwid: Bartłomiej Lipiński, Sebastian Adamczyk, Luciano De Cecco, Milad Ebadipour, Daniel Popiela, Patrik Indra – Bartosz Makoś (libero) oraz Samuel Jeanlys, Tomasz Kowalski, Jakub Nowak. Trener: Ljubomir Travica.