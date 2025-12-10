Pomylili halę ze stadionem? Mecz siatkarek przerwany przez race

Jak podała obecna na meczu dziennikarka Globo TV Livia Laranjeira, do zdarzenia doszło pod koniec drugiego seta, gdy drużyna gości prowadziła 23:20. Kibice Flumimense odpalili race, co spotkało się ze stanowczym sprzeciwem... pozostałych fanów tej drużyny (mecz rozgrywano bez udziału sympatyków Flamengo).

Duża grupa kibiców, której nie podobało się przeniesienie do hali zwyczajów ze stadionów futbolowych, poprosiła ochronę o interwencję, co skończyło się... szarpaniną służb porządkowych z niedużą grupką miłośników pirotechniki. W pewnym momencie do akcji wkroczyły same zawodniczki Fluminense, które zaapelowały do łamiących prawo fanów o spokój lub wyjście z hali.

Ostatecznie ochroniarze wyprowadzili kilku kibiców z trybun, a spotkanie wznowiono po jedenastu minutach. Na boisku lepsze okazały się siatkarki Flamengo, które wygrały 3:0 (30:28, 25:21, 25:21).

Po 9 kolejkach Flamengo jest - z 25 punktami na koncie - liderem Superligi siatkarek. Fluminense z 14 "oczkami" plasuje się na 6. pozycji.

Warto zaznaczyć, że wiceliderem jest drużyna Gerdau Minas, w której jedną z kluczowych postaci jest polska rozgrywająca Julia Nowicka.