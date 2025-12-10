Potwierdziły się obawy w sprawie reprezentacji Polski. "Nie ukrywam..."

Kwalifikacje olimpijskie odbywały się podczas zawodów World Tour: dwóch w Montrealu oraz w Gdańsku i Dordrechcie. Na dystansach 500 m i 1000 m awans do igrzysk wywalczyło po 32 najlepszych zawodników i zawodniczek, a na 1500 m - po 36. Ponadto prawo startu zdobyło po osiem najlepszych sztafet, zarówno mężczyzn, jak i kobiet, a także 12 sztafet mieszanych.

Po przeliczeniu punktów do rankingu olimpijskiego okazało się, że biało-czerwoni zdobyli po dwie przepustki na każdym z trzech dystansów indywidualnych oraz w sztafecie mieszanej.

„Nie ukrywam, że to wynik poniżej oczekiwań, tym bardziej, że stworzyliśmy optymalne warunki do przygotowań, a nasza sztafeta kobieca po ostatnich MŚ należała do grona faworytów” – ocenił prezes PZŁS Rafał Tataruch, cytowany w komunikacie prasowym.

Kto konkretnie pojedzie na igrzyska?

„Trenerzy oczywiście dają swoje sugestie, argumentują powołania, które potem przechodzą przez dyrektora sportowego, a ostateczną decyzję podejmuje zarząd. Najczęściej nasze wizje są zgodne, tym bardziej, że trenerzy widzą zawodników na co dzień. Ale jeśli chodzi o Mediolan, to jest za wcześnie, żeby rozmawiać o igrzyskach” - dodał Tataruch.

W czwartek kadra rozpocznie zgrupowanie w Białymstoku, które potrwa do 21 grudnia.

BS, PAP