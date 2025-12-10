W tym sezonie JSW Jastrzębski Węgiel występuje w drugich co do ważności europejskich rozgrywkach - Pucharze CEV. W poprzednich latach "Pomarańczowi" przyzwyczaili bowiem kibiców do gry w Lidze Mistrzów.



Podopieczni Andrzeja Kowala zmagania w Pucharze CEV rozpoczynają od 1/16 finału. Przeciwnikiem w ich pierwszym dwumeczu jest MAV Foxconn Szekesfehervar, na którego terenie odbywa się pierwsze spotkanie.



Węgierska ekipa w Pucharze CEV ma już za sobą jedną rywalizację. W premierowej fazie odwróciła losy zmagań z niemieckim Giesen. W pierwszym starciu uległa 2:3, by w drugim zwyciężyć 3:1.

Puchar CEV: MAV Foxconn Szekesfehervar - JSW Jastrzębski Węgiel. Jaki wynik meczu? Kto wygrał?

Wynik meczu MAV Foxconn Szekesfehervar - JSW Jastrzębski Węgiel poznamy po zakończeniu spotkania. O tym, kto wygrał starcie MAV Foxconn Szekesfehervar - JSW Jastrzębski Węgiel poinformujemy tuż po ostatniej akcji.