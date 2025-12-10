Siatkarze spod Jasnej Góry rozpoczynają rozgrywki od drugiej rundy. W pierwszej otrzymali tzw. "wolny los". Inaczej wyglądało to w przypadku drużyny ze Słowenii. W listopadzie dwukrotnie ograli Podgoricę 3:0, zapewniając sobie awans.

ZOBACZ TAKŻE: To największy problem polskiej siatkówki? Padły konkrety. "Widać różnice"

Łącznie w europejskich pucharach zagra sześć męskich drużyn z PlusLigi. W obecnej edycji LM wystąpią aż cztery polskie zespoły: Bogdanka LUK Lublin, Aluron CMC Warta Zawiercie, Asseco Resovia Rzeszów i PGE Projekt Warszawa. JSW Jastrzębski Węgiel zagra w Pucharze CEV, a Norwid w Pucharze Challenge.

Relacja live i wynik na żywo meczu OK i-Vent Maribor - Hemarpol Politechnika Częstochowa na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 19:00.

KP, Polsat Sport