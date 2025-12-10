Reprezentant Polski może wrócić do ekstraklasy. Hitowe wieści

Chodzi oczywiście o były klub bramkarza, czyli Jagiellonię Białystok, która rozgląda się już za potencjalnymi wzmocnieniami. Nie ma na razie żadnych konkretów, natomiast to nie jedyny zespół, który wyraził zainteresowanie 28-latkiem. Dziennikarz przyznał, że zaciekawione sytuacją mają być też włoskie drużyny. Do transferu mogłoby dojść nawet zimą.

Gdyby faktycznie doszło do porozumienia między oboma zespołami, byłaby to dla Drągowskiego nostalgiczna chwila. Powróciłby wówczas do Jagiellonii po blisko dekadzie - w 2016 roku został przecież sprzedany do Fiorentiny za 2,5 mln euro. Mimo to zdążył rozegrać dla niej 69 spotkań, w których zanotował 23 czyste konta.

Dziennikarz dodał, że reprezentant Polski może mieć niebawem łatwiej o grę, gdyż wypożyczony z FC Nantes Alban Lafont pojedzie na zgrupowanie reprezentacji Wybrzeża Kości Słoniowej przed Pucharem Narodów Afryki. Turniej będzie trwał jednak niespełna miesiąc, po czym 26-latek wróci do drużyny.

Trudno zatem powiedzieć, co powinien zrobić Drągowski, zwłaszcza że o pierwszy skład rywalizuje również Kostas Kotsaris, który bronił w dwóch ostatnich meczach z Kifisią oraz Larissą (Polak w obu siedział jedynie na ławce rezerwowych). Przejście do Jagiellonii nie oznaczałoby wcale, że od razu wskoczyłby do podstawowego składu. Trener Adrian Siemieniec ma przecież w odwodzie Sławomira Abramowicza i Miłosza Piekutowskiego.

Były bramkarz Spezii zanotował w tym sezonie łącznie 14 meczów, w których cztery razy zachował czyste konto.