Rewolucja w siatkówce, FIVB potwierdza. Co to oznacza dla Polski?

W piątek odbyło się posiedzenie zarządu FIVB z udziałem przedstawicieli krajowych związków. Rozmowy miały charakter wielowątkowy, ale najwięcej mówi się o zatwierdzeniu przepisów w sprawie zmiany federacji zawodników.

Najważniejszy przepis traktuje o tym, że dana reprezentacja będzie mogła powołać do swojej kadry maksymalnie dwóch sportowców, którzy zmienili narodowość. Do tego zatwierdzono, że jeśli zawodnik lub zawodniczka zaliczyli debiut na oficjalnym poziomie juniorskim lub seniorskim w konkretnej kadrze, to nie będzie można jej już zmienić.

W statucie sprecyzowano, że zmiana federacji oznacza przebywanie trzy lata w określonym kraju od momentu złożenia wniosku. Alternatywą jest ubieganie się o obywatelstwo jeszcze przed rozpoczęciem procedury.

Wyżej wspomniane reguły wejdą w życie od 26 lutego 2026 roku. Jednym z najsłynniejszych przykładów zmiany federacji był transfer Wilfredo Leona z polskiej do kubańskiej kadry. Przyjmujący w biało-czerwonych barwach gra od 2019 roku.

JZ, Polsat Sport