Rocky Boxing Night: Karta walk. Kto walczy w Sopocie?

Nowością będzie pierwsze w Polsce starcie drużynowe pomiędzy dwiema czołowymi grupami promotorskimi - Rocky Boxing Promotion i Babilon Promotion. W formacie 4 na 4 pokaże się ośmiu zawodników reprezentujących oba podmioty. Rywalizacja ma wyłonić najsilniejszego gracza w polskim boksie zawodowym. Stawką tego zestawienia będzie też Puchar Dariusza „Tigera” Michalczewskiego.

Najważniejszym starciem tego wieczoru będzie walka niepokonanego od blisko czterech lat Nikodema Jeżewskiego, który skrzyżuje rękawice z Marco Caliciem. Zwycięzca nie dość, że sięgnie po mistrzostwo WBC International, to realnie wejdzie do gry o najwyższe cele w rankingach WBC.

Dojdzie również do dwóch innych pojedynków o pas. Kajetan Kalinowski zmierzy się z Pawłem Stępniem o tytuły WBC Francophone oraz WBC Baltic w wadze półciężkiej. Ponadto pogromca Adama Kownackiego oraz Mariusza Wacha Kacper Meyna stanie do pojedynku z Maciejem Smokowskim, na którego szali znajdą się pasy mistrza Polski oraz WBC Baltic kategorii ciężkiej. Fani zobaczą również konfrontację Maksyma Miszczenko z utytułowanym kickbokserem Rafałem Dudkiem.

Karta walk Rocky Boxing Night:

Kat. Bridger (do 101.6 kg) - Nikodem Jeżewski (26-2-1) - Marko Calic (16-2-0) [Walka o pas WBC International w wadze Bridger]

Kat. Półciężka (do 79,4 kg) - Kajetan Kalinowski (11-1-0) - Paweł Stępień (20-1-2) [Walka o pas WBC Francophone oraz WBC Baltic w wadze półciężkiej]

Kat. Ciężka (powyżej 101.6 kg) - Kacper Meyna (15-1-0) - Maciej Smokowski (7-0-0) [Walka o pas WBC Baltic oraz pas Mistrza Polski w wadze ciężkiej]

Kat. Półciężka (do 79,4 kg) - Maksym Miszczenko (10-3-1) - Rafał Dudek (3-2-1)

Kat. Ciężka (powyżej 101.6 kg) - Vitalii Burlak (1-0-0) - Jacek Gałązka (3-1-0)

Kat. Lekka (do 61,2 kg) - Dominik Harwankowski (14-1-0) - Yilber Fabian Trujillo Herrera (1-1-0)

Kat. Cruiser (do 90,7 kg) - Łukasz Puczyński (7-1-1) - Mateusz Rybarski (1-14-0)