Rosjanie i Białorusini powalczą o igrzyska? Jest oficjalna decyzja

To efekt wydanego na początku grudnia orzeczenia Trybunał Arbitrażowy ds. Sportu w Lozannie (CAS), który rozpatrywał wniosek Rosjan i Białorusinów w ich sporze z FIS. Orzeczenie uzasadniono zapisami w statucie FIS, które zabraniają dyskryminacji oraz nakazują zachowanie politycznej neutralności.





Reprezentanci Rosji i Białorusi od prawie czterech lat nie mają prawa startu w zawodach pod egidą FIS, nawet jako neutralni sportowcy, z powodu agresji zbrojnej na Ukrainę. Choć Międzynarodowy Komitet Olimpijski (MKOl) zezwolił na udział Rosjan i Białorusinów w neutralnych barwach w igrzyskach Mediolan-Cortina d'Ampezzo, narciarze i snowboardziści z tych krajów nie mieli możliwości ubiegania się o olimpijskie kwalifikacje.

Teraz FIS zatwierdziła wnioski dziewięciu zawodników o uzyskanie statusu neutralnego zawodnika i powrót do zawodów po raz pierwszy od czasu pełnej inwazji militarnej na Ukrainę, która miała miejsce prawie cztery lata temu. FIS nie podała, czy odrzuciła niektóre wnioski, ani ile ich było.

Aby otrzymać zgodę, zawodnicy i ich otoczenie nie mogą publicznie popierać wojny ani mieć powiązań z siłami zbrojnymi lub agencjami bezpieczeństwa państwa. Znalazła się wśród nich m.in. narciarka dowolna Białorusinka Hanna Huskowa, która zdobyła złoty medal w skokach akrobatycznych kobiet w Pjongczangu w 2018 roku, a srebrny cztery lata później w Pekinie.

Inni to Rosjanka Anastazja Tatalina, mistrzyni świata w big air w 2021 roku i czwarta w slopestyle'u dowolnym na igrzyskach w Pekinie w 2022 roku. O awans olimpijski będą się starać w nadchodzący weekend w szwajcarskim Davos rosyjscy biegacze narciarscy Sawielij Korostielew i Daria Niepriajewa.

Sama zgoda FIS to jeszcze za mało, gdyż rosyjscy sportowcy i działacze reprezentacji mogą mieć trudności z uzyskaniem wiz na wjazd do niektórych krajów, w których odbywać się będą zawody kwalifikacyjne Pucharu Świata w narciarstwie alpejskim, biegowym i dowolnym oraz snowboardzie.

Na 116 konkurencji medalowych w przyszłorocznych igrzyskach aż 57 rozgrywanych jest w dyscyplinach, które podlegają FIS.

W październiku CAS podjął analogiczne decyzje w sporze przedstawicieli rosyjskiego saneczkarstwa z międzynarodową federacją FIL.

MKOl dopuszcza do międzynarodowej rywalizacji sportowców z krajów-agresorów, jednak pod pewnymi warunkami, m.in. nie mogą popierać inwazji na Ukrainę ani mieć powiązań ze służbami bezpieczeństwa.

ST, PAP