Sigma Ołomuniec - Lech Poznań. Kiedy kolejny mecz Ligi Konferencji?

Piłka nożna

Sigma Ołomuniec - Lech Poznań, czyli czas na szóste spotkanie polskiego klubu w Lidze Konferencji. Kiedy kolejny mecz Ligi Konferencji? O której godzinie Sigma - Lech w LKE?

Mężczyzna w średnim wieku z łysiną, oparty podbródkiem o dłoń, patrzy w bok z lekko zamyślonym wyrazem twarzy. W tle widoczna ściana z kolorowymi logotypami.
fot. PAP
Sigma - Lech. Kiedy kolejny mecz Ligi Konferencji? O której godzinie gra Lech?

Czas na ostatni mecz Lecha w fazie ligowej Ligi Konferencji. Do tej pory piłkarze z Poznania mierzyli się z austriackim Rapidem Wiedeń, Lincoln z Gibraltaru, hiszpańskim Rayo Vallecano, szwajcarskim Laussane i niemieckim Mainz.

 

Lech Poznań - Mainz. Skrót meczu Ligi Konferencji (WIDEO)

 

W szóstej kolejce Lech zmierzy się z czeską Sigmą.

Sigma - Lech. Kiedy mecz? O której godzinie?

Kiedy mecz Sigma - Lech w Lidze Konferencji? Kolejne spotkanie Lecha w LKE zaplanowano na 18 grudnia. Godzina meczu Sigma - Lech to 21.00.

 

Transmisja wszystkich meczów polskich drużyn w fazie ligowej Ligi Konferencji na sportowych antenach Polsatu.

