Sigma Ołomuniec - Lech Poznań. Kiedy kolejny mecz Ligi Konferencji?
Sigma Ołomuniec - Lech Poznań, czyli czas na szóste spotkanie polskiego klubu w Lidze Konferencji. Kiedy kolejny mecz Ligi Konferencji? O której godzinie Sigma - Lech w LKE?
Czas na ostatni mecz Lecha w fazie ligowej Ligi Konferencji. Do tej pory piłkarze z Poznania mierzyli się z austriackim Rapidem Wiedeń, Lincoln z Gibraltaru, hiszpańskim Rayo Vallecano, szwajcarskim Laussane i niemieckim Mainz.
W szóstej kolejce Lech zmierzy się z czeską Sigmą.
Sigma - Lech. Kiedy mecz? O której godzinie?
Kiedy mecz Sigma - Lech w Lidze Konferencji? Kolejne spotkanie Lecha w LKE zaplanowano na 18 grudnia. Godzina meczu Sigma - Lech to 21.00.
