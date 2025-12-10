Sigma Ołomuniec - Lech Poznań. Kiedy kolejny mecz Ligi Konferencji?

Czas na ostatni mecz Lecha w fazie ligowej Ligi Konferencji. Do tej pory piłkarze z Poznania mierzyli się z austriackim Rapidem Wiedeń, Lincoln z Gibraltaru, hiszpańskim Rayo Vallecano, szwajcarskim Laussane i niemieckim Mainz.

Lech Poznań - Mainz. Skrót meczu Ligi Konferencji (WIDEO)

W szóstej kolejce Lech zmierzy się z czeską Sigmą.

Sigma - Lech. Kiedy mecz? O której godzinie?

Kiedy mecz Sigma - Lech w Lidze Konferencji? Kolejne spotkanie Lecha w LKE zaplanowano na 18 grudnia. Godzina meczu Sigma - Lech to 21.00.

Transmisja wszystkich meczów polskich drużyn w fazie ligowej Ligi Konferencji na sportowych antenach Polsatu.

Polsat Sport