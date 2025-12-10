W 2002 roku mundial odbył się w Korei Południowej i Japonii. Podopieczni Engela wywalczyli awans na ten turniej, wygrywając grupę eliminacyjną i wyprzedzając wówczas między innymi Ukrainę, Norwegię czy Walię.

ZOBACZ TAKŻE: Tak dziś wygląda Katarzyna Skowrońska. Słynna siatkarka nadal zachwyca (ZDJĘCIA)

Gwiazdą polskiej drużyny był wówczas naturalizowany Nigeryjczyk, Emmanuel Olisadebe. W bramce błyszczał Jerzy Dudek, w obronie grali Tomasz Hajto czy Tomasz Wałdoch, a gola za golem strzelał Radosław Kałużny.

Podczas MŚ 2002 polskiej kadrze nie poszło jednak najlepiej. Po tym, jak piłkarze Engela przegrali z Koreą Południową i Portugalią, stracili szansę na wyjście z grupy D. W ostatnim spotkaniu polscy zawodnicy pokonali 3:1 USA, a gole dla Biało-Czerwonych strzelili Olisadebe, Paweł Kryszałowicz i Marcin Żewłakow.

Jak dziś wyglądają polscy piłkarze z kadry MŚ 2002?

Tak dziś wyglądają polscy piłkarze z kadry MŚ 2002. Zobacz, jak się zmienili! (ZDJĘCIA) Zobacz galerię

Polsat Sport