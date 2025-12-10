Tak wyglądała ostatnia walka Jeżewskiego. Morderczy nokaut (WIDEO)

Ostatnim rywalem polskiego zawodnika był Rosmen Brito, który przystępował do boju po dwóch zwycięstwach z rzędu. Od samego początku było to wyrównane starcie. W drugiej rundzie do ofensywy ruszył jednak Wenezuelczyk, który w pewnym momencie zamknął Polaka na siatce i bezwzględnie wymierzał uderzenia. Jeżewski konsekwentnie szukał ciosów sierpowych, natomiast większość z nich była niecelna. W trzeciej odsłonie Brito wciąż atakował, ale Polak znakomicie unikał uderzeń.

Jeżewski wyprowadzał coraz mocniejsze ciosy. Aż doszło do czwartej rundy. Dużo uderzeń na korpus ze strony Polaka. I nagle kombinacja, która posłała na deski rywala. Podwójny lewy prosty i prawy sierpowy - to był początek końca Wenezuelczyka, który zebrał jeszcze kilka ciosów i runął na ziemię. Przez chwilę wydawało się, że wróci jeszcze do walki, natomiast sędzia szybko wykonał gest, który oznaczał koniec pojedynku.

Po tym zwycięstwie niepokonany od blisko czterech lat Jeżewski stanie w najbliższą sobotę przed szansą na sięgnięcie po mistrzostwo WBC International. Mało tego, jeśli wygra, to realnie wejdzie do gry o najwyższe cele w rankingach WBC. Jego rywalem będzie Marco Calić, który w ostatniej walce pokonał Ermina Avdica.

Karta walk Rocky Boxing Night:



Kat. Bridger (do 101.6 kg) - Nikodem Jeżewski (26-2-1) - Marko Calic (16-2-0) [Walka o pas WBC International w wadze Bridger]

Kat. Półciężka (do 79,4 kg) - Kajetan Kalinowski (11-1-0) - Paweł Stępień (20-1-2) [Walka o pas WBC Francophone oraz WBC Baltic w wadze półciężkiej]

Kat. Ciężka (powyżej 101.6 kg) - Kacper Meyna (15-1-0) - Maciej Smokowski (7-0-0) [Walka o pas WBC Baltic oraz pas Mistrza Polski w wadze ciężkiej]

Kat. Półciężka (do 79,4 kg) - Maksym Miszczenko (10-3-1) - Rafał Dudek (3-2-1)

Kat. Ciężka (powyżej 101.6 kg) - Vitalii Burlak (1-0-0) - Jacek Gałązka (3-1-0)

Kat. Lekka (do 61,2 kg) - Dominik Harwankowski (14-1-0) - Yilber Fabian Trujillo Herrera (1-1-0)

Kat. Cruiser (do 90,7 kg) - Łukasz Puczyński (7-1-1) - Mateusz Rybarski (1-14-0)

Gdzie obejrzeć galę Rocky Boxing Night w Sopocie? O której godzinie?

Gala Rocky Boxing Night odbędzie się w sobotę 13 grudnia w Sopocie. Transmisja wydarzenia w Polsacie Sport Fight oraz na platformie Polsat Box Go od godziny 19:00. Od 20:00 będziemy także w Super Polsacie.