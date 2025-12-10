Tam Magdalena Fręch zacznie sezon. Mocne nazwiska na start

Powoli klaruje się terminarz sezonu 2026 dla polskich tenisistów. Niedawno poznaliśmy informację na temat występów naszych rodaków w Australian Open. Przed pierwszym turniejem wielkoszlemowym tenisiści i tenisistki zwykle decydują się rozgrzać w innych turniejach.

Wiemy już, gdzie sezon 2026 zacznie Magdalena Fręch. Polka po poprzednim sezonie, który zaczynała w czołowej trzydziestce rankingu WTA, zdecydowała się przedwcześnie go zakończyć z powodu wyczerpania psychicznego. Przerwa dobiegła jednak końca i 28-latkę będziemy mogli ujrzeć na starcie turnieju WTA 500 w Brisbane.

W zmaganiach wezmą udział czołowe tenisistki świata. Oprócz Fręch na liście widnieją nazwiska między innymi: Aryny Sabalenki, Amandy Anisimovej, Eleny Rybakiny, Madison Keys, czy Mirry Andreevy.

Turniej w Brisbane potrwa od 4 do 11 stycznia 2026 roku. Tytułu będzie bronić liderka światowego rankingu Aryna Sabalenka.

JZ, Polsat Sport