Po czterech porażkach z rzędu siatkarki z Łodzi w końcu triumfowały. Nie mogą być jednak w pełni zadowolone, bo w ostatnim starciu z LOTTO Chemikiem Police straciły punkty, wygrywając 3:2, mimo że wygrały dwie pierwsze partie. ŁKS musi skoncentrować się na rozgrywkach ligowych, w których do lidera z Rzeszowa traci już dziewięć punktów. Liga Mistrzyń, w której popularne "Wiewióry" nie radzą sobie jak na razie najlepiej, powróci na początku stycznia.





Zawodniczki z Bydgoszczy w ostatniej kolejce przekonały się o sile DevelopResu i przegrały we własnej hali 0:3. Wcześniej Pałac wygrał jednak dwie ligowe potyczki z rzędu i w tabeli znajduje się tuż za ŁKS-em. W dotychczasowej kampanii Tauron Ligi na ekipę z Bydgoszczy oprócz DevelopResu sposób znalazły siatkarki Budowlanych i Radomki Radom.





W ostatnim bezpośrednim pojedynku siatkarki ŁKS-u zwyciężyły 3:0.





Relacja live i wynik na żywo meczu ŁKS Commercecon - Metalkas Pałac Bydgoszcz na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 19:00.

ST, Polsat Sport