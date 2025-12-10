Trener Lecha Poznań nie ma wątpliwości. "Mimo kłopotów..."

Lechici po czterech kolejkach Ligi Konferencji mają na koncie sześć punktów. Zwycięstwo w najbliższym pojedynku zapewni im udział przynajmniej w fazie play off, której stawką będzie awans do 1/8 finału rozgrywek.

Liga Konferencji: Lech Poznań - Mainz. Gdzie obejrzeć?

Niemcy fatalnie spisują się w Bundeslidze – w 13 kolejkach wygrali tylko jedno spotkanie i zdobyli zaledwie sześć punktów. Kilka dni temu zmienili szkoleniowca; od niedzieli za drużynę odpowiada Szwajcar Urs Fischer.

- To wciąż bardzo dobry zespół, mimo że ma kłopoty w Bundeslidze. Mają też wielu jakościowych zawodników. Zmienili trenera, a to oznacza, że nie wiadomo, jak zagrają przeciwko nam. Analizowaliśmy grę Mainz, ale także zespoły, które wcześniej prowadził trener Fischer, m.in. Union Berlin – powiedział opiekun „Kolejorza” na konferencji prasowej.

Fischer w przeszłości prowadził FC Basel i w 2015 roku aż czterokrotnie zmierzył się z Lechem. Najpierw w kwalifikacjach Ligi Mistrzów, a następnie oba zespoły spotkały się w jednej grupie Ligi Europy. Szwajcar ograł poznańską drużynę czterokrotnie.

Piłkarzy Mainz po meczu z Lechem czeka niezwykle trudny sprawdzian w Bundeslidze – zagrają z liderem Bayernem Monachium. Tydzień później czeka ich pojedynek z sąsiadem w tabeli St. Pauli. Frederiksen nie zakłada scenariusza, że rywal może „odpuścić” spotkanie Ligi Konferencji. Tym bardziej, że Niemcy mają na koncie już dziewięć punktów i są pewni udziału co najmniej w barażach o 1/8 finału.

- Mainz, jeśli wygra, będzie miał ogromną szansę awansować do 1/8 finału bez konieczności gry w rundzie play off. Nie liczę na to, że nasz rywal będzie chciał oszczędzać swoich zawodników przed ostatnimi w tym roku meczami w Bundeslidze. Oni wygrywając spotkanie w Lidze Konferencji mogą dostać wiatr w plecy, energię i dodatkowo podbudować się przed spotkaniami w Bundeslidze – stwierdził.

Szkoleniowiec Lecha liczy na otwarty mecz i dobre widowisko.

- Oczekuję dobrego meczu na wysokim poziomie i na dużej intensywności. Będziemy chcieli go kontrolować, utrzymywać się przy piłce i kreować sytuacje. Stawka spotkania dla nas jest bardzo duża i mamy tego świadomość – podkreślił.

Jego zdaniem, drużyna w ostatnim czasie poprawiła grę w defensywie, choć musi zmagać się z kłopotami kadrowymi w tej formacji. Antonio Milic oraz Alex Douglas nie będą do dyspozycji szkoleniowca na czwartkowy mecz. Do składu natomiast powraca po niegroźnym urazie Filip Jagiełło.

Lech zakończył rozgrywki ligowe, a swoje zaległe spotkanie z Piastem Gliwice rozegra dopiero w lutym przyszłego roku. Frederiksen nie ukrywa, że wolny weekend przyda się jego zespołowi przed ostatnim, wyjazdowym pojedynkiem w fazie ligowej LK z Sigmą Ołomuniec.

- Jest to dla nas dobra sytuacja. Jesteśmy w trakcie intensywnego okresu, dużo czasu spędzamy w podróżach. Teraz mamy wolny weekend, dlatego zamierzam w sobotę i niedzielę dać zawodnikom czas na odpoczynek – wyjaśnił szkoleniowiec.

Lech - Mainz. Gdzie obejrzeć? Transmisja TV i stream online

Transmisja meczu Lech Poznań - Mainz w czwartek od godz. 20:50 w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Premium 1 oraz Polsacie Box Go.

Przedmeczowe studio o wszystkich polskich drużynach rozpocznie się o 17:00 w Polsacie Sport Premium 1 oraz Polsacie Box Go. Od 18:00 będziemy również w Polsacie Sport 1.

BS, PAP